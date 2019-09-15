Драка во время фубольного матча в Махачкале. Скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/B2ccD82CeMm/

15 сентября 2019, 23:58

Пять человек задержаны после драки на футбольном матче в Махачкале

В драке, возникшей сегодня во время футбольного матча в Махачкале, принимали участие около 40 человек. Пятеро предполагаемых зачинщиков были задержаны и доставлены в отделение полиции, сообщило МВД. 

Инцидент произошел сегодня в 14.30 на стадионе "Труд" во время матча между юношескими командами "УОР-Дагестан" и "Юность" из Владикавказа.

На видео, опубликованном на канале в Telegram @godekan, видно, что потасовка, переросшая в драку, произошла на поле. Футболисты и представители тренерских штабов толкают друг друга, затем между некоторыми из них начинается драка. На кадрах видно, что футболисты бьют друг друга ногами. Вскоре на поле вышли сотрудники полиции, которые развели игроков по сторонам. 

"В драке участвовало около 40 человек. Сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, драка пресечена. В отдел полиции доставлены пять предполагаемых зачинщиков ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Дагестана в Instagram (mvd.dagestan). 

По данным ведомства, "один из участников потасовки госпитализирован". 

На сайтах и страницах в соцсетях футбольных клубов "УОР-Дагестан" и "Юность" по состоянию на 23.50 мск нет комментариев относительно инцидента.

Напомним, двое игроков сборной Дагестана были дисквалифицированы до конца года после драки на чемпионате России по пляжному регби, который прошел в Москве в июле. По решению контрольно-дисциплинарного комитета, Федерация регби Дагестана оштрафована на 50 тысяч рублей "за неподобающее поведение игроков".

Примечание:

"Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за фото с прокурорами", "Дагестанский боец пожизненно дисквалифицирован за допинг в США", "Массовая драка с участием сборной Дагестана произошла на чемпионате по пляжному регби". 

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