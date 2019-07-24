Игроки сборной Дагестана дисквалифицированы за драку на чемпионате по пляжному регби

24 июля 2019, 22:05

Двое игроков сборной Дагестана дисквалифицированы до конца года после драки на чемпионате России по пляжному регби, который прошел в Москве. По решению контрольно-дисциплинарного комитета, Федерация регби Дагестана оштрафована на 50 тысяч рублей "за неподобающее поведение игроков".

Как писал "Кавказский узел", в первый день чемпионата России по пляжному регби, который состоялся 20 и 21 июля в центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве, произошла драка между игроками сборной Дагестана и московской команды "Слава". Участников драки разняли тренеры и администраторы команд, в ходе стычки никто не пострадал.

Драка с участием дагестанской сборной по регби была не единственным инцидентом на чемпионате, однако именно она привлекла всеобщее внимание, отметил президент федерации регби Дагестана, главный тренер республики Магомед Гаджимагомедов. "Во время отбора мяча наш спортсмен и игрок "Славы" вместе упали, при этом московский игрок оскорбил нецензурными словами дагестанского регбиста. Наш кинул в него песок, но первым нанес удар спортсмен "Славы", после этого началась драка", - сказал он 22 июля в комментарии "Кавказскому узлу". По словам Гаджимагомедова, игра закончилась рукопожатием обеих команд.

По итогам рассмотрения судейского рапорта и видеоматериалов контрольно-дисциплинарный комитет постановил дисквалифицировать игроков сборной Дагестана Магомеда Муртазалиева и Абдула Ахмедова на срок до 31 декабря, сообщила сегодня Федерация регби России. Также на этот же срок дисквалифицирован игрок РК "Слава" Тамерлан Хубаев.

"В указанный период игроки не имеют права принимать участия в соревнованиях по регби, регби-7 и регби-пляжному, а также находиться в расположении команды при проведении матчей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

Кроме того, КДК принял решение оштрафовать РК "Слава" и Федерацию регби Дагестана на 50 000 тысяч рублей "за неподобающее поведение игроков команд, порочащее дух и принципы регби".

При этом Федерация регби России настаивает, что "никакой массовой драки не наблюдалось, произошла незначительная стычка, продолжавшаяся несколько секунд".

"Зачинщики получили красную карточку и были удалены с поля, матч был продолжен и завершился со счетом 6:5 в пользу РК "Слава", - сказано в сообщении.

Отметим, что видео "Массовая драка на ЧР по пляжному регби с участием сборной Дагестана" было опубликовано 20 июля на YouTube-канале пользователя uzhalennyi. На кадрах видно, как во время борьбы за мяч игроки двух команд падают на песок и один из них бросает в лицо сопернику горсть песка. После этого началась драка, к которой присоединяются игроки обеих команд. На видео видно, что участники драки бьют друг друга руками и ногами, игнорируя судейские свистки. Момент окончания драки на сделанном со зрительской трибуны видео продолжительностью 64 секунды не показан. По состоянию на 21.00 мск ролик собрал 31 853 просмотра и более 80 комментариев.

Комментариями дисквалифицированных игроков дагестанской сборной "Кавказский узел" не располагает.