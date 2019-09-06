Зал заседания ЕСПЧ. Фото CherryX per Wikimedia Commons

06 сентября 2019, 10:15

Защита азербайджанских активистов сочла справедливым решение ЕСПЧ

Административное преследование азербайджанских активистов нарушило их права, и Европейский суд по правам человека признал это, присудив им компенсации, считает адвокат Асабали Мустафаев. Справедливым решение ЕСПЧ назвал и один из заявителей Сагиф Гурбанов.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 5 сентября присудил компенсации 12 азербайджанским активистам, которые подверглись арестам и штрафам за участие в мирных акциях протеста. Власти Азербайджана, согласно решению ЕСПЧ, должны выплатить им в общей сумме свыше 100 тысяч евро. ЕСПЧ также признал нарушения в отношении Фуада Гаджиева (необоснованное вмешательство в право на свободу собраний), но не установил для него никаких выплат, поскольку он сам при обращении в суд не ставил никаких требований для материальной компенсации.

ЕСПЧ признал нарушения прав заявителей и постановил выплатить Эльчину Гасанову (по двум делам) и Назиму Аббаслы - по 8 тыс. евро, Руслану Насирли (по двум делам) - 12 тыс. евро, Bугару Рзаеву - 6 тыс. евро, Разиму Рзаеву - 6 тыс. евро, Исламу Гасанову - 4,5 тыс. евро, Мубаризу Абдулкеримову - 4,5 тыс. евро, Рауфу Абдулрахманлы - 4,5 тыс. евро, Али Абдуллаеву - 4,5 тыс. евро, Рафигу Джалилову - 8 тыс. евро, Тюркелю Алисою - 10 тыс. евро, Сагифу Гурбанову - 10 тыс. евро. ЕСПЧ также назначил компенсации на возмещение судебных затрат на сумму 13 тыс. евро и еще 1170 евро на компенсацию материального ущерба.

"Заявители, будучи членами различных оппозиционных партий и движений, были арестованы или оштрафованы по разным статьям Кодекса об административных проступках с целью либо наказать их за участие в мирных демонстрациях или же воспрепятствовать этому (участию)", - сказано в сообщении ЕСПЧ.

В частности, Эльчин Гасанов вместе с рядом других членов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) был задержан во время разгона несанкционированной мирной демонстрации, состоявшейся 23 ноября 2006 года. В тот же день Сабаильский районный суд Баку, ссылаясь на рапорт полиции об административном правонарушении, приговорил его по статье 310.1 (неповиновение полиции) КоАП (в новом КоАП это статья 535.1 - прим. "Кавказского узла") к 10 суткам административного ареста. Вышестоящие инстанции оставили в силе это решение. Отдельная жалоба Гасанова на нарушения его прав со стороны полиции была отклонена судами, и он подал заявления в ЕСПЧ сразу по двум делам.

В решении ЕСПЧ указывается, что Гасанов и другие заявители на досудебной стадии не были обеспечены адвокатами и не имели защитников по выбору во время судебного разбирательства.

Заявители ставили вопрос о нарушении их прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, свободу выражения, свободу объединений и по другим статьям Европейской конвенции прав человека.

В разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле" опубликован полный текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Проводящий мониторинг разбирательств в ЕСПЧ эксперт из Азербайджана в области права, член "Платформы гражданского общества" Халид Агалиев пояснил, что ЕСПЧ объединил все жалобы в одной дело из-за схожести обстоятельств.

"Эти дела очень похожи. Все были задержаны в связи с протестными акциями оппозиции. Девять из 13 активистов являются членами ПНФА. Практически во всех случаях задержания проводились по обвинению в неподчинении полиции, и людей судили только на основе показаний самих полицейских. Задержанных в полиции не обеспечивали адвокатами, а в судах - лишь формально присутствовали адвокаты по назначению. К сожалению, практика административных арестов, несмотря на предыдущие решения ЕСПЧ, продолжается. В то время, как ЕСПЧ признал неправомерным административный арест Мубариза Абдулкеримова из ПНФА, он отбывает новый арест", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Агалиев считает, что Комитет министров Совета Европы должен отслеживать не только выплаты компенсаций, но и контролировать принятие правительством мер по устранению причин, приведших к нарушениям прав активистов. "Компенсации власти, хотя с задержками и по частям, но все же выплачивают. При этом в законодательстве и практике не проводится изменений, направленных на защиту людей от произвола силовиков", - отметил эксперт.

Один из заявителей, заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов считает справедливым решением ЕСПЧ.

"Нас с Русланом Насирли и Тюркелем Алисоем задержали в связи с акцией протеста ПНФА 5 апреля 2015 года. Акция проводилась против резкой девальвации маната. Меня задержали накануне митинга, повезли в суд и назначили 25 суток ареста. На следующий день после митинга были задержаны Руслан Насирли и Тюркель Алисой. Их арестовали на 25 и 20 суток. Всем нам предъявили обвинение в неподчинении полиции. Хотя никаких доказательств не было представлено. Нас просто оговорили сотрудники полиции. Нас допрашивали без адвокатов, судили с формальным участием адвоката по назначению", - заявил Гурбанов корреспонденту "Кавказского узла".

Представлявший в ЕСПЧ интересы Насирли, Гурбанова и Алисоя адвокат Асабали Мустафаев выразил удовлетворение решением суда.

"Административные дела против моих подзащитных были совершенно надуманны. Руслана Насирли за короткое время дважды подвергали административным арестам. Кстати, в прошлом году его подвергли длительному аресту по уголовному обвинению, и сейчас он отбывает наказание условно. ЕСПЧ признал необоснованность арестов. Особенно приятно за Тюркеля Алисоя, поскольку решение ЕСПЧ обнародовано в день его рождения. Кроме того, это уже второй случай, когда ЕСПЧ выносит решение в пользу Алисоя", - сказал Мустафаев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Административные аресты используются в Азербайджане для преследования активистов и критиков власти, говорится в распространенном 22 августа докладе Института демократических инициатив. По сравнению с 2011 годом, в 2018 году число админарестов выросло более чем в 2,5 раза - с 3299 до 8449, говорится в докладе. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты указали, что активистов задерживают и задним числом обвиняют в административных правонарушениях.

На тематической странице "Преследование активистов"  размещена информация о случаях преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемых "Кавказским узлом". В разделе "Справочник" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Активист рассказал о запоздалом выполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ", "Азербайджанский журналист пожаловался на запрет покидать страну", "Радио Свобода" призвало власти Азербайджана снять все санкции с Исмайловой".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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