Востоковеды объяснили перенос даты Курбан-байрама в Дагестане

13 августа 2019, 21:04

Молодая луна, с появлением которой начинается празднование Курбан-байрама, видна в Дагестане позже, чем в Мекке, поэтому перенос даты праздника в республике оправдан, считает Ахмет Ярлыкапов. Перенос даты Курбан-байрама указывает на амбиции дагестанских муфтиев, которые стремятся к самостоятельности, отметил Михаил Рощин.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Дагестана назначил празднование Курбан-байрама на 12 августа, тогда как в других регионах первый день праздника наступил 11 августа. Разница в датах празднования Курбан-байрама допускается, пояснил представитель муфтията.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память о решении пророка Ибрахима принести в жертву сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на 10-й день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, говорится в справке "Кавказского узла" о Курбан-байраме.

При назначении 12 августа датой Курбан-байрама муфтият Дагестана руководствовался географическим расположением республики, рассказал старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"В исламе суннитского толка очень строго подходят к лунному календарю и фиксации дат праздников. При выборе дня празднования Курбан-байрама определяется время появления молодой луны, но из-за географии [луна видна] в Мекке раньше, чем в Дагестане, поэтому даты сдвигаются", - рассказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что праздник Ураза-байрам также отмечался в Дагестане на день позже, чем в остальном исламском мире.

"Конечно, с Курбан-байрамом получилось не очень хорошо, так как все мусульмане отмечали праздник 11 августа. Курбан-байрам тесно связан с паломничеством, и те дагестанцы, кто совершил хадж, праздновали в Мекке 11-го числа", - отметил Ярлыкапов.

Отличие в датах праздника не приведет к конфликту между дагестанцами и другими мусульманами, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Такое бывает регулярно и к конфликтам до сих пор не приводило. Перенести дату – это право дагестанцев. Это в пределах нормы, ведь в правилах написано: "во время появления молодой луны". Правило было соблюдено. Дагестанские богословы и ученые считают, что Дагестан – это самостоятельный религиозный центр и им никто не указ, но все же вряд ли конфликт возможен. Он назрел бы, если бы в Дагестане отказались от празднования Курбан-байрама", - сказал Рощин "Кавказскому узлу".

Не все дагестанцы послушались местных муфтиев - многие жители республики отмечали праздник 11 августа, а не 12-го, отметил политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Это было повсеместно. По моим подсчетам, примерно половина дагестанских мусульман праздновали Курбан-байрам 11 августа, я сам принимал поздравления именно в этот день. Большой трагедии в переносе даты нет, однако в обществе было легкое недопонимание с муфтиями. Но в конфликт оно не переросло", - рассказал "Кавказскому узлу" Магомедов.

На странице муфтията Дагестана в Instagram под поздравлениями по поводу праздника опубликованы несколько критических комментариев. "Позавчера люди стояли на горе Арафат, и соответственно вчера должен быть праздник, а не сегодня", - написал 12 августа oussamaah2016."Весь мусульманский мир отмечает 11-го числа а Дагестан 12-го", - подтвердил tima.9.900.

Журналист не исключает, что вопрос дат может привести к конфликту. "Ранее был скандал с перенесением Ураза-байрама. В соцсетях многие перессорились, были конфликты, которые переходили в оскорбления", - сказал Магомедов. По словам обозревателя, этот скандал за пределы сети не вышел.