Житель Кубани пожаловался на ухудшение здоровья после пыток

13 августа 2019, 14:29

Житель Краснодарского края Валерий Малахов, которого силовики избивали и поливали кипятком, рассказал о последствиях истязаний. Пока следователи не желают расследовать жалобы, правоохранители продолжают совершенствовать методы пыток, заявили правозащитники, которые совместно с творческой студией выпустили серию саркастических видео об особенностях пыток в России.

Как писал "Кавказский узел", в июне супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов пожаловались правозащитникам, что их в здании силовой структуры в Гулькевичском районе пытали, требуя признаться в убийстве пожилой соседки. Позже супругов отпустили, но 2 июля Швецова была задержана и обвинена в убийстве, сообщил 10 июля Комитет против пыток.

Ольга Швецова рассказала, что ее били по голове и по телу, выкручивали руки, скованные наручниками, а также угрожали, что у ее сына "найдут" наркотики. Валерий Малахов сообщил, что после отказа признаться в преступлении один из сотрудников поливал его кипятком. Рассказы о пытках подтверждаются медицинскими документами, однако следователи отказались возбудить дело, сообщили правозащитники.

"Медуза" 9 августа опубликовала в материале "«Русская школа йоги»: как силовики пытают людей в России" рассказ Валерия Малахова о том, как его пытали силовики.

"Сначала я сидел на стуле. Меня били руками и ногами то по голове, то по бокам. Потом меня положили на пол на живот, а руки застегнули за спиной наручниками. Один человек заламывал мне руки за голову аж до затылка. Кости трещали", - рассказал изданию Валерий Малахов.

По его словам, супругу держали в соседнем кабинете. "Я кричал от боли, они открывали дверь, чтобы жена слушала. Потом наоборот. Мне говорили: «Если признаешь свою вину, она перестанет кричать, нет - будет еще хуже, еще сильнее кричать будет». Я отвечал, что чужую вину на себя не возьму, пускай хоть застрелят меня. Я не должен нести за кого-то наказание", - рассказал житель Кубани.

После пыток кипятком у Малахова, по его словам, "что-то произошло с глазами". "Они становились красными, как будто в них насыпали песок. Рези постоянно. Я так год страдал, обращался к врачам - они назначали капли, мазь. Сейчас стало лучше, со здоровьем все нормально. Но все равно нервничаешь. [...] Жену опять закрыли и отправили на два месяца в СИЗО в Краснодар. Там опять на нее производится давление. Как тут не нервничать? У нас в следующем году серебряная свадьба. Как пережить эти страдания? Как пережить, что нас запугивали и избивали?" - рассказал мужчина.

Силовики совершенствуют способы пыток

Чтобы напомнить о проблеме пыток в России, креативное агентство Zebra Hero выпустило серию видеороликов "Русская школа йоги", в которых актеры и музыканты в саркастической форме показывают самые популярные у силовиков пытки в виде упражнений йоги, сообщила "Медуза".

В частности, издание опубликовало в материале видеоролик "Слоник. Русская школа йоги", в котором рэпер Влади показывает пытку с помощью противогаза. "Сделайте вдох и наденьте противогаз с перекрытым клапаном. Задержите дыхание до тех пор, пока у вас не начнутся судороги и вы не потеряете сознание", - описал "упражнение" рэпер. "Слоник" – это реальное название пытки, подчеркнули авторы видео.

Силовики заинтересованы в том, чтобы следов пыток не оставалось, поэтому они уже не используют удушение с помощью противогаза, так как на противогазах часто остаются волосы, слюна, пот как доказательства пыток, рассказал изданию руководитель отдела расследований Комитета против пыток Альберт Кузнецов.

"Поэтому сейчас вместо этого используют полиэтиленовые пакеты. Пакет надели, подушили - и его можно выкинуть, следов не остается", - рассказал правозащитник.

По его словам, во время пыток электротоком раньше клеммы крепили к коже, и было легко зафиксировать следы пыток, поэтому сейчас силовики перед пыткой накладывают на кожу задержанного мокрое полотенце. "То есть изощряются, подстраиваются под современные медицинские технологии", - пояснил Альберт Кузнецов

От пыток пострадать может каждый, подчеркнул правозащитник. "Среди жертв попадаются и совершенно безобидные домохозяйки, ни разу не имевшие проблем с законом, и даже бывшие сотрудники правоохранительных органов", - рассказал он.

Бездействие следователей способствует распространению практики пыток

Судьба дела о пытках часто зависит от активности самого заявителя, уточнил Альберт Кузнецов. "Если заявитель предпринимает действия для фиксации того, что с ним произошло, запоминает все, может воспроизвести картину случившегося в деталях, может назвать людей, которые готовы подтвердить его слова. [...] Бывает, факт пытки настолько очевиден, что достаточно каких-то формальных технических мероприятий - и можно довести дело до суда. Как правило, так происходит, если человек получил увечья, явно находясь [в подразделении силовой структуры]. И увечья настолько серьезные, что объяснить законность применения физической силы просто невозможно", - рассказал правозащитник.

Людям, которые получили повреждения при задержании, сложнее доказать факт пыток, поскольку силовики "пишут в рапорте, что применили физическую силу при задержании, поэтому у человека есть телесные повреждения", пояснил Кузнецов. "Говорят, что все было законно: он пытался скрыться или оказал сопротивление. Такие дела обычно долго расследуются, и нам приходится обращаться в Европейский суд", - привело его слова издание.

Основной причиной массовой практики применения пыток правозащитник назвал "абсолютное нежелание" расследовать такие дела. "Мы регулярно сталкиваемся с тем, что расследования откровенно заминаются следствием: уголовные дела не возбуждаются годами, по ним выносятся десятки решений, которые признаются незаконными, отменяются, но следователей это не останавливает - они продолжают и продолжают их штамповать под копирку, игнорируют по своему усмотрению многие доказательства и верят на слово самим истязателям, а не их жертвам. Все это приводит к тому, что недобросовестные сотрудники еще более укрепляются в чувствах собственной безнаказанности", - пояснил Альберт Кузнецов.

От людей поступают жалобы на пытки во многих силовых структурах, подчеркнул Кузнецов. "Люди жалуются, что к ним применяют пытки все, кто только может", - признал правозащитник, уточнив, что не все из этих жалоб "оказываются правдой".