Чеченское ТВ рассказало о тысячах израильских туристов в Грозном

06 августа 2019, 23:09

Менее чем за год Чечню посетили 3600 граждан Израиля, заявили власти республики со ссылкой на турфирму из Пятигорска. Остальные представители туристической отрасли, опрошенные "Кавказским узлом", не заметили большого интереса к Чечне у иностранных туристов.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 1 августа раскритиковал призыв израильских властей отказаться от поездок в Чечню. В республике нет террористов, а граждане Израиля ежедневно посещают регион, заявил он. Доля туристов из Израиля в Чечне очень мала, сообщили представители туристической отрасли.

Израильский штаб по борьбе с терроризмом ранее присвоил Чечне наивысший уровень угрозы и призвал жителей страны избегать поездок в эту республику. "В связи с наличием и деятельностью реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, штаб по борьбе с терроризмом рекомендует гражданам Израиля воздержаться от посещения Чечни и приграничных с Чечней районов Грузии", - говорится в сообщении ведомства.

Телевизионный сюжет о туристах, которые приезжают в Чечню, был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 3 августа. Поводом для съемок этого сюжета стал призыв израильских властей, которые рекомендовали своим гражданам отказаться от посещения Чечни, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Авторы сюжета несколько раз подчеркнули, что граждане Израиля, как и любой другой страны, находятся в Чечне в полной безопасности. "По данным министерства по туризму, поток иностранных туристов возрос на 96 процентов. С сентября прошлого года Чечню посетили 3 600 одних только израильтян. Такую статистику приводит туристическая фирма Rway group (туристическое агентство с таким названием находится в городе Пятигорске Ставропольского края, – прим. "Кавказского узла"), которая работает непосредственно с туристами из Израиля по Северному Кавказу", - заявила автор сюжета.

Руководитель республиканского министерства по туризму Муслим Байтазиев также подчеркнул, что "никакой опасности ни для граждан Израиля, ни для граждан других стран Чеченская Республика и весь Северный Кавказ не представляют".

"Могу сказать только по статистике одной только гостиницы: 141 человек из Израиля, туристов, ночевали с начала этого года, в ближайшие дни ожидается группа – 28 человек, через неделю ожидается группа – 30 человек, и еще три группы в эту гостиницу по 30 человек до конца этого месяца мы ожидаем. Сотнями туристы из Израиля посещают Чеченскую Республику, и никаких происшествий ни с ними, ни с представителями других национальностей из других стран у нас не имеется", - заверил Байтазиев.

Участниками сюжета стали также туристы, посетившие Грозный: девушки из Калмыкии и Дагестана, а также женщина с Украины заявили перед камерой, что очень довольны своим путешествием в Чечню. Туристов из Израиля лично авторы сюжета не показали.

Жители Чечни скептически оценили сюжет об успехах туристической отрасли в республике

Показанный сюжет - ожидаемая реакция чеченских властей на рекомендацию израильского штаба по борьбе с терроризмом, отметили местные жители. "Руководство республики не первый год говорит о полной победе над терроризмом, а тут вдруг такое сообщение. Конечно, это болезненно воспринято властью, к тому же они делают основной упор на развитие туризма", - сказал житель республики Абубакар корреспонденту "Кавказского узла".

"Я всем этим официальным выкладкам о числе туристов и ударных темпах развития Чечни не очень доверяю. Туристы в последние годы к нам действительно ездят, но в отличие, скажем, от Грузии, к нам люди едут на один-два дня, а не на недельный отдых", - отметил местный житель Умар.

Активистка Малика поставила под сомнение данные, озвученные в сюжете главой Минтуризма.

"Министр сказал, что в одной только гостинице с начала этого года переночевали 140, кажется, граждан Израиля. И вслед за этим он заявил, что в ближайшие дни ожидается группа из 28 человек, потом еще 30 человек, и еще три группы по 30 человек до конца месяца. Выходит, что за месяц в одну только гостиницу ожидается заезд 148 туристов из Израиля, а это на несколько человек больше, чем [уже останавливалось там] за полгода. Довольно странная картина получается, на мой взгляд", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным чеченских властей, озвученным в сюжете, в 2018 году Чечню посетили около 150 тысяч туристов из 78 стран. Эти сведения расходятся с данными, которые ранее представил "Кавказскому узлу" сотрудник официального туристического портала Чеченской Республики: по его словам, в 2018 году Чечню посетили только 5928 иностранных туристов, и доля израильтян среди них составила лишь 6%.

Представители отрасли объяснили специфику туров по Кавказу

Заместитель гендиректора туристической фирмы Rway group Карина Руденко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" озвученную в сюжете информацию. По словам Руденко, с сентября 2018 года до начала августа 2019 года Чечню через их агентство посетили 3600 туристов из Израиля.

Компания специализируется на турах для израильтян и с 2017 года запустила прямые рейсы из Тель-Авива в Минеральные Воды, пояснила она. "Наше турагентство является заказчиком прямого авиарейса Минеральные Воды — Тель-Авив. Мы арендуем самолеты, продаем места на рейсы как индивидуально, так и группам. В июле 2018 года впервые устроили пробный тур для израильтян по Северному Кавказу, в том числе по Чечне. После этого туристический поток из Израиля в СКФО стал регулярным", - рассказала она.

По словам Руденко, обычно для израильтян организуется семидневный тур по Северному Кавказу - от Минеральных Вод до Грозного и обратно. В Грозном некоторые группы остаются только на день, а некоторые - на два дня. "Каждый турист, посетивший Чеченскую Республику, обязательно посещает Музей Кадырова и мечеть", - отметила она.

Цена тура варьируется в пределах от 800 до 1300 долларов США на человека: в эту сумму входят авиаперелеты, проживание в отелях, трансфер, транспортные расходы по маршруту поездки, а также завтрак и ужин. Все туристы остались довольны поездками по Чечне, добавила Карина Руденко.

"Вопрос безопасности туристов в СКФО и в Чечне сейчас не стоит. Мы сами ездим в Чечню, возили представителей израильских туркомпаний и профсоюзов, которые имеют отношение к организации туризма, по стандартному туру. Все они убедились в безопасности маршрута", - заключила она.

Генеральный директор компании Rway group Рони Мордыхай сам является гражданином Израиля. "Мы надеемся, что с каждым годом у нас будет все больше клиентов из Израиля, желающих посетить Северный Кавказ", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители других компаний туристической отрасли, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", не отмечают интереса иностранных туристов к Чечне. "На Северный Кавказ через нашу компанию едут российские туристы. Иностранцев мы не отправляем, просто нет интереса. Может быть, иностранные туристы напрямую выходят на местные туристические фирмы, которые организуют им поездки, но через Москву такого нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель одного из крупнейших российских туроператоров KMP group.

В компании "Бастрип", предлагающей автобусные туры по регионам России, также не отмечают интереса иностранных туристов к Северному Кавказу. При этом в компании не исключили, что поток туристов в СКФО аккумулируется у местных туроператоров, которые предлагают характерные для Северного Кавказа виды отдыха.

"У нас культурно-познавательные автобусные туры, но иностранцам СКФО в этом отношении мало интересен, в отличие от Москвы, Петербурга, "Золотого кольца", Поволжья. Кроме того, те виды туризма, что имеются на Кавказе, например, горный туризм или сплав по рекам, могут предлагаться на месте индивидуально или группам", - сказали в компании корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что организация не располагает данными о посещении СКФО и Чечни иностранными туристами.