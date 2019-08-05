Участники митинга в аджарском селе потребовали отставки главы МВД Грузии

05 августа 2019, 00:58

Во время визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в аджарское село Бешуми около сотни человек провели митинг с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарию. Между участниками акции и силовиками произошла стычка.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в высокогорное аджарское село Бешуми для участия в мероприятиях по случаю народного праздника Шуамтоба. Члены оппозиционного "Единого национального движения" организовали митинг с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарию. Участие в акции приняли около сотни человек, пишет 4 августа "Новости-Грузия".

Участники акции развернули баннер с надписью: "Уходи" и портретом Гахарии. Полицейские пытались препятствовать акции, из-за чего между ними и митингующими произошла стычка. Незначительные повреждения получил несовершеннолетний, которому врачи оказали помощь на месте, сообщает "Спутник-Грузия".

Акция оппозиции завершилась после того, как Бахтадзе покинул Бешуми.

"Кавказский узел" также писал, что в 2016 году власти Грузии представили проект реабилитации курорта Бешуми, который предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и систем водоснабжения и канализации. На эти цели было выделено более двух миллионов лари (около 800 тысяч долларов по курсу 2016 года).