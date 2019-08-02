Тяжелобольной уроженец Дагестана вышел на свободу

02 августа 2019, 22:13

Освобожденный судом от наказания из-за онкологического заболевания дагестанец Магомедсаид Газалиев вышел сегодня из колонии в Коми. Его встретила родственница, чтобы вместе вылететь в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Сыктывкарский городской суд освободил от отбывания наказания дагестанца Магомедсаида Газалиева. Суд вынес такое решение в связи с наличием у Газалиева онкологического заболевания четвертой стадии. Последний год Газалиев провел в лечебном учреждении, но и там нет таких условий, чтобы облегчить течение его болезни, рассказала адвокат Анна Безшерстая.

Магомедсаид Газалиев был освобожден из колонии сегодня утром, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Бесшерстая. Она отметила, что Газалиев провел в заключении более 13 лет, с 14 апреля 2006 года.

Сестра освобожденного Марджанат Газалиева рассказала, что встретила брата на выходе из колонии. По ее словам, он, с учетом столь тяжелого заболевания, выглядит неплохо. "В последний раз я была на свидании с братом в марте 2018 года. И, конечно же, волновалась перед этой встречей. Нам еще нужно было пройти в бухгалтерию колонии, где брату выдали железнодорожный билет до места назначения, в Махачкалу, и четыре тысячи рублей на дорожные расходы. Но мы полетим домой на самолете. Брату не терпится попасть домой, где его ждет мама, которую он не видел 15 лет", - сообщила Марджанат Газалиева.

Магомедсаид Газалиев в ноябре 2006 года был приговорен к 16 годам и 9 месяцам заключения по статьям "Приобретение и хранения оружия", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Организация преступного сообщества" и "Умышленное причинение вреда здоровью". Он добровольно явился в правоохранительные органы, написал явку с повинной и своими признательными показаниями помог раскрыть несколько групповых преступлений, сообщила ранее Марджанат Газалиева. При этом брат, по ее словам, признался только в том, что имел при себе автомат и боеприпасы. "О том, что он никого не убивал и не ранил, говорил и на следствии, и на суде", - отметила женщина.

Ранее Марджанат Газалиева сообщала, что Магомедсаид с 2015 года стал жаловаться на сильные головные боли, иногда с потерей сознания. Несмотря на то, что тяжелое заболевание Магомедсаида Газалиева входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, Ухтинский горсуд ранее отказался его освобождать. Суд обосновал это тем, что Газалиев самостоятельно ходит, разговаривает и может себя обслужить, а также отказался от операции и нарушает режим. После этого родные Газалиева обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Прежде чем жалоба была рассмотрена в ЕСПЧ, Верховный суд России счел, что суд первой инстанции в обосновании отказа сослался на обстоятельства, которых нет в ст.81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью). 22 марта 2018 года высшей российской судебной инстанцией было вынесено решение в пользу Газалиева.