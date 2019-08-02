Колония в Коми. Фото: Лариса Садыкова, АиФ

02 августа 2019, 22:13

Тяжелобольной уроженец Дагестана вышел на свободу

Освобожденный судом от наказания из-за онкологического заболевания дагестанец Магомедсаид Газалиев вышел сегодня из колонии в Коми. Его встретила родственница, чтобы вместе вылететь в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Сыктывкарский городской суд освободил от отбывания наказания дагестанца Магомедсаида Газалиева. Суд вынес такое решение в связи с наличием у Газалиева онкологического заболевания четвертой стадии. Последний год Газалиев провел в лечебном учреждении, но и там нет таких условий, чтобы облегчить течение его болезни, рассказала адвокат Анна Безшерстая.

Магомедсаид Газалиев был освобожден из колонии сегодня утром, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Бесшерстая. Она отметила, что Газалиев провел в заключении более 13 лет, с 14 апреля 2006 года.

Сестра освобожденного Марджанат Газалиева рассказала, что встретила брата на выходе из колонии. По ее словам, он, с учетом столь тяжелого заболевания, выглядит неплохо. "В последний раз я была на свидании с братом в марте 2018 года. И, конечно же, волновалась перед этой встречей. Нам еще нужно было пройти в бухгалтерию колонии, где брату выдали железнодорожный билет до места назначения, в Махачкалу, и четыре тысячи рублей на дорожные расходы. Но мы полетим домой на самолете. Брату не терпится попасть домой, где его ждет мама, которую он не видел 15 лет", - сообщила Марджанат Газалиева.

Магомедсаид Газалиев в ноябре 2006 года был приговорен к 16 годам и 9 месяцам заключения по статьям "Приобретение и хранения оружия", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Организация преступного сообщества" и "Умышленное причинение вреда здоровью". Он добровольно явился в правоохранительные органы, написал явку с повинной и своими признательными показаниями помог раскрыть несколько групповых преступлений, сообщила ранее Марджанат Газалиева. При этом брат, по ее словам, признался только в том, что имел при себе автомат и боеприпасы. "О том, что он никого не убивал и не ранил, говорил и на следствии, и на суде", - отметила женщина.

Ранее Марджанат Газалиева сообщала, что Магомедсаид с 2015 года стал жаловаться на сильные головные боли, иногда с потерей сознания. Несмотря на то, что тяжелое заболевание Магомедсаида Газалиева входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, Ухтинский горсуд ранее отказался его освобождать. Суд обосновал это тем, что Газалиев самостоятельно ходит, разговаривает и может себя обслужить, а также отказался от операции и нарушает режим. После этого родные Газалиева обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Прежде чем жалоба была рассмотрена в ЕСПЧ, Верховный суд России счел, что суд первой инстанции в обосновании отказа сослался на обстоятельства, которых нет в ст.81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью). 22 марта 2018 года высшей российской судебной инстанцией было вынесено решение в пользу Газалиева.

Примечание:

"Обвиняемые в убийстве сотрудника "Черномортранснефти" в Дагестане оправданы", "Родные Мусаева и Сулейманова заявили о причастности силовиков к их исчезновению", "Члены ОНК пожаловались в прокуратуру на недопуск к Мухаммаду Магомедову".

Автор: Татьяна Гантимурова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 августа 2019, 21:52

02 августа 2019, 21:09

  • Защита Зиявудина Ашикова добилась отвода судьи

    Суд во Владикавказе не смог повторно рассмотреть сегодня вопрос о мере пресечения для бывшего начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова. Защита заявила отвод судье, который ранее продлил арест его брату Раипу Ашикову.

02 августа 2019, 21:06

  • Суд смягчил наказание вице-премьеру Калмыкии

    Верховный суд Калмыкии уменьшил сегодня с восьми до семи лет срок заключения, назначенный бывшему вице-премьеру и главе Минсельхоза Калмыкии Петру Ланцанову по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

02 августа 2019, 20:21

  • Мамаев попросил о досрочном освобождении

    Суд зарегистрировал сегодня прошение об условно-досрочном освобождении из колонии бывшего полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, осужденного по делу о драке в центре Москвы. Его поддержали в Совете по правам человека.

02 августа 2019, 20:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи