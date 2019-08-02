Избирком отказался зарегистрировать Шевченко на выборы в Ростове-на-Дону

02 августа 2019, 19:14

Территориальная избирательная комиссия забраковала 23 из 155 подписей, собранных в поддержку выдвижения Анастасии Шевченко кандидатом в Ростовскую гордуму. Почерковедческая экспертиза, на основании которой отказано в регистрации, недостоверна, утверждает Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля члены предвыборного штаба Анастасии Шевченко подали в избирательную комиссию Октябрьского района Ростова-на-Дону документы о ее выдвижении кандидатом в депутаты городской думы. 23 июля они завершили сбор подписей в поддержку ее выдвижения. То, что Анастасия Шевченко находится под домашним арестом, вызывает недоверие избирателей и снижает ее шансы победить на выборах, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, срок ареста продлен судом до 20 августа. Она первой в России подверглась уголовному преследованию по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Рабочая группа избиркома ТИК Октябрьского района Ростова-на-Дону признала недействительными 23 из 155 подписей, собранных в поддержку Шевченко. При этом для регистрации была необходима 141 подпись, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе организации "Открытая Россия"*.

Шевченко было отказано в регистрации на основании почерковедческой экспертизы, отметил представитель организации. "Значительная часть подписей была забракована почерковедом, который указал в итогах экспертизы, что подписи были проставлены избирателями не собственноручно. Несмотря на то, что штаб обеспечил явку избирателей с заявлениями о подтверждении подписей, рабочая группа отказалась принять их во внимание. Забракована была в том числе подпись бывшего активиста Открытой России* и волонтера кампании Шевченко Леонида Санкина", - отметили в пресс-службе организации. В "Открытой России"* заявили, что считают экспертизу недостоверной.

Накануне Анастасия Шевченко через своих адвокатов обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой, заявив, что выполнила все требования закона для допуска к выборам. Активистка указала, что ТИК не пожелала выслушать людей, чьи подписи были объявлены недействительными. "Мы привели на рабочую группу (заседание ТИК. - Прим. "Кавказского узла") людей, чьи подписи и данные этот специалист объявил подделкой. После того, как первый из пришедших подтвердил, что подпись и прочие данные были записаны им собственноручно, его подпись признали действительной, а вот остальных пришедших, от греха подальше, просто не стали слушать. Хотя очевидно, что, если почерковед допустил, в лучшем случае, ошибку, а в худшем – подлог, его экспертизе больше доверять нельзя. Но все остальные забракованные им подписи так и остались недействительными", - говорится в открытом письме Анастасии Шевченко, опубликованном 1 августа в ее блоге на сайте радио "Эхо Москвы".

Активистка сделала вывод, что решение не допускать ее к выборам было политическим.

По состоянию на 19.04 мск 2 августа на сайте избиркома Ростовской области нет информации об отказе Анастасии Шевченко в регистрации, а на сайте ЦИК России не появилось реакции на открытое письмо Анастасии Шевченко.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.