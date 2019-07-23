Политологи скептически отнеслись к шансам Шевченко стать депутатом

23 июля 2019, 21:22

Ростовская активистка Анастасия Шевченко находится под домашним арестом, а это вызовет недоверие избирателей, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Адвокат Шевченко сообщил, что сотрудники ее штаба собрали необходимые для регистрации на выборах подписи.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, 16 июля суд продлил ей срок ареста до 20 августа.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Штаб Шевченко собрал подписи для избиркома

Сбор подписей в поддержку выдвижения Шевченко в городскую думу завершен, 24 июля планируется подать их в избирательную комиссию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов активистки Сергей Ковалевич.

12 июля члены предвыборного штаба Анастасии Шевченко подали в избирательную комиссию Октябрьского района Ростова-на-Дону документы о ее выдвижении кандидатом в депутаты городской думы. После этого члены предвыборного штаба Шевченко начали сбор подписей в поддержку ее выдвижения.

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение о продлении домашнего ареста назначено на 14:00 мск 25 июля, сообщил адвокат. "Нас не устраивает то, что Анастасия осталась под арестом, несмотря на то, что запрашиваемый следствием срок в три месяца был сокращен судом до одного. Мы просим освободить Шевченко", - сказал Ковалевич.

По его словам, следственный "процесс находится на стадии стагнации". "Сейчас лето, пора отпусков, а ей нельзя детей увидеть. У Анастасии нет балкона. Она смотрит на мир через единственное окно. Но она не унывает, ее состояние боевое", - рассказал адвокат.

Политологи неоднозначно отнеслись к поддержке Шевченко со стороны Ходорковского

Шевченко поддерживает Михаил Ходорковский, и это должно положительно сказаться на судебном процессе, считает политолог Дмитрий Орешкин. "Удержание темы Анастасии Шевченко в плоскости общественного внимания пойдет ей на пользу, потому что угробить человека, находящегося на периферии информационного потока, куда легче. Однако если противникам Шевченко удастся доказать прямую связь Анастасии с Ходорковским, то есть, например, уличить в финансировании или обеспечении юридической поддержки, то, учитывая наличие в России нежелательных организаций, а значит, и нежелательных лиц, это могло бы использоваться против активистки. Впрочем, Ходорковский не давал повода считать, что человек – на его содержании, а пришить к делу слова поддержки со стороны олигарха не удастся", - сказал Орешкин.

"Издевательство над Анастасией Шевченко продолжается", - прокомментировал 16 июля Михаил Ходорковский решение суда о продлении ареста активистке. "Репрессии либо ломают людей, либо делают сильнее. Анастасия Шевченко не сломалась", - написал Михаил Ходорковский на своей странице в Facebook 13 мая.

Шансы Шевченко на избрание депутатом в этом году Орешкин оценивает как невысокие. "Средний избиратель не поддержит человека, находящегося под арестом", - сказал он.

Ходорковский не выказывает активной поддержки Шевченко, чтобы не навредить ей, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Ходорковский зафиксировал свою позицию, но реально помочь не может. Если бы Ходорковский проявлял активность, постоянно говорил о Шевченко и утверждал, что она должна быть освобождена, то это осложнило бы судьбу активистки, сыграло бы в минус. Шевченко поможет не Ходорковский, а общественная кампания внутри страны – например, внимание со стороны СМИ", - сказал Макаркин.

Он согласен с тем, что Шевченко вряд ли добьется серьезной поддержки избирателей. "Если приняты документы, это не значит, что зарегистрируют в качестве кандидата. И даже если так, то она вряд ли победит. В умах россиян депутат – это человек, который делает все за людей: ходит по инстанциям, ремонтирует крыши, выбивает квартиры, вывозит мусор. При этом у россиян две логики голосования: если кандидат провластный, то имеет связи, различные ходы и выходы; если оппозиционный, то это трибунный защитник, заставляющий власть работать. Но есть третья логика, которая не присуща россиянам – это голосование исходя из того, что нужно помочь человеку, чтобы тот не оказался за решеткой. Россияне считают, что такой депутат не сможет работать. Исходя из этого, поддержка Шевченко вряд ли будет значительной. Кроме того, Шевченко не сможет вести избирательную кампанию", - рассказал Макаркин.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.