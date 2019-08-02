Скриншот видео с воинскими захоронениями на ереванском кладбище "Ералбур", облитыми парафином. https://www.facebook.com/meruj.moj/videos/1800369413443184/

02 августа 2019, 15:44

Отпущена задержанная по делу об осквернении могил армянских солдат

Жительница Еревана, подозреваемая в вандализме на воинских захоронениях, оставлена на свободе под подпиской о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа жительница Еревана была задержана по делу об осквернении могил на воинском захоронении "Ераблур", где похоронены погибшие при обострении нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года солдаты и офицеры. Женщина рассказала, что разбрызгивала расплавленные свечи на могильные плиты "для снятия проклятия" причем делала это на нескольких воинских захоронениях, информировала полиция. Пользователи соцсетей призвали как можно строже наказать виновных в вандализме на кладбище, назвав это делом государственной важности.

Задержанная, 51-летняя ереванка, была доставлена в полицейское отделение Аштарака. Поводом для задержания, по словам представителя полиции, стало ее странное поведение на Аштаракском кладбище и подозрительные действия, которые она совершала над надгробными камнями. После того как с женщины были взяты объяснения, ее отпустили под подписку о невыезде, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Армении.

Ранее, 1 августа, представители Молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" предложили министерству обороны начать круглосуточное дежурство на территории воинского кладбища "Ераблур", информировало армянское издание "Панорама".

Осудил осквернение кладбищ и совет партии "Национальная повестка". "Подобные порочные явления могут нанести серьезный вред нашему обществу, посему скорое обнаружение виновных является жизненной необходимостью", – процитировало издание распространенное партией сообщение.

Напомним, что до инцидента на кладбище "Ералбур", 30 июля, были облиты растопленными свечами порядка 60 надгробий на кладбище в селе Зовуни Котайкской области, а 19 июля подобное произошло на кладбище в Нубарашене.

Примечание:

"Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани", "Эксперты объяснили визит Медведева в Армению стремлением укрепить перемирие", "Число убитых карабахских военных возросло до 36".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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