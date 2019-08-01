Осквернение солдатских могил возмутило жителей Армении

01 августа 2019, 19:14

Жительница Еревана задержана по делу об осквернении могил армянских военных. Пользователи соцсетей призвали как можно строже наказать виновных в вандализме на кладбище.

Задержана подозреваемая, 51-летняя жительница Еревана, сообщила пресс-служба полиции. Женщину доставили в отделение после того, как поступило сообщение о ее странном поведении на кладбище. "Она рассказала, что разбрызгивала расплавленные свечи на могильные плиты для снятия проклятия. Она также рассказала, что аналогичное проделала на воинском пантеоне «Ераблур» и других кладбищах", - сказал сотрудник полиции корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что военная полиция также приступила к расследованию акта вандализма.

На видео, распространенном в соцсетях, заснят ряд однотипных воинских захоронений, забрызганных и залитых черным веществом. Испачканными, в частности, оказались лица солдат, изображенные на могильных плитах.

Видео, опубликованное на странице в Facebook Меруя Гаспаряна, по состоянию на 19.14 мск 1 августа отметили 182 пользователя, им поделились 1,4 тысячи человек.

Информация об осквернении захоронений вызвала возмущение пользователей соцсетей. Адвокат Ерванд Варосян назвал осквернение воинского кладбища ударом по армянской государственности. "Это вызов национальной безопасности, и каждый из нас должен содействовать в раскрытии этого преступления", - написал сегодня на своей странице в Facebook политолог Артур Казинян. Виновных в осквернении должны судить как за особо опасное для общества деяние, написал на своей странице в Facebook Нарек Галстян (здесь и далее перевод с армянского корреспондента "Кавказского узла").

Это не первый случай подобного вандализма на кладбище за последний месяц. 30 июля были облиты растопленными свечами порядка 60 надгробий на кладбище в селе Зовуни Котайкской области, проинформировал в тот же день сайт криминальной хроники Shamshyan.com. Ранее, 19 июля, настоятель церкви Святых мучеников в ереванском районе Нубарашен опубликовал на своей странице в Facebook фотографии надгробий, также облитых свечой. "Скорее всего, это был сатанинский ритуал", - предположил священник.

Могилы солдат и офицеров на воинском захоронении "Ераблур", предположительно, запачкали растопленной свечой, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Управления по связям с общественностью Минобороны Армении Геворг Алтунян. В ведомстве считают, что это сделали несколько человек. "Запачканы высеченные на надгробных камнях имена и фото героев апрельской войны", - отметил Алтунян.

В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начался период интенсивного противостояния, называемый "четырехдневной войной". Он продолжался до полудня 5 апреля 2016 года, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя четырехдневной войны". Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".