Сторонники Бабаяна пригрозили митингами в случае отказа от референдума

01 августа 2019, 01:30

Более 21 тысячи подписей собрано в поддержку конституционных изменений, инициированных бывшим командующим Армией обороны Нагорного Карабаха Самвелом Бабаяном, сообщил Центризбирком. Сторонники Бабаяна заявили, что начнут акции протеста, если их требование о референдуме не будет услышано.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июня офис бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна заявил о начале сбора подписей для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента в 2020 году. Было предложено провести референдум и отменить требования статьи 48 Конституции Нагорного Карабаха об обязательном цензе на проживание в самопровозглашенной республики в течение 10 лет для кандидатов в президенты. Сторонники бывшего министра обороны сообщали о попытке властей помешать инициативе. 19 июля стало известно, что сторонники Бабаяна завершили сбор подписей для внесения изменений в Конституцию Нагорного Карабаха, представители парламентских партий раскритиковали Бабаяна за создание атмосферы противостояния в обществе.

Самвел Бабаян заявил об участии в выборах президента в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также объявил, что собирается участвовать в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент. Также о намерении баллотироваться в президенты заявлял бывший глава Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян.

Инициативная группа сторонников Бабаяна 31 июля представила в Центризбирком пакет подписей, необходимых для внесения изменений в Конституцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома Нагорного Карабаха. В пакете представлено 21 049 подписей, комиссия в течение месяца проведет проверку их подлинности, отметил он.

Всего Бабаяна поддержали более 25000 человек, однако некоторые подписи по техническим причинам были объявлены недействительными, говорится в распространенном офисом Бабаяна в Степанакерте заявлении. "Важно то, что наши соотечественники проголосовали за эту инициативу. И число людей было бы вдвое больше, если бы власти не чинили препятствия", - отмечается в нем. В заявлении также говорится, что количество откликнувшихся на инициативу Бабаяна людей говорит о том, что он "имеет весомую репутацию среди своего народа в Арцахе" (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла").

Сторонники Бабаяна призвали политические силы Нагорного Карабаха добиваться отставки нынешних властей в случае, если они будут препятствовать проведению "свободных и справедливых выборов".

«Мы будем готовиться к митингам, чтобы справедливые требования арцахцев (карабахцев) были услышаны», - говорится в опубликованном на странице офиса Самвела Бабаяна в Facebook заявлении (Перевод корреспондента "Кавказского узла").

«Власти Арцаха предоставили все необходимые условия и средства для процесса сбора подписей, никакого вмешательства или препятствий не было», - приводит слова министра юстиции Нагорного Карабаха Арарата Даниеляна ИА «Арцахпресс».

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" разместил справку "Армия обороны Нагорного Карабаха". Биография Самвела Бабаяна опубликована на "Кавказском узле" .