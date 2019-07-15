Умерла пострадавшая в Шеки туристка

15 июля 2019, 22:43

Жительница Азербайджана Хатира Агамалиева, пострадавшая при падении ветви 500-летнего платана во время экскурсии, скончалась в Шекинской больнице, сообщили сегодня в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля ветвь платана упала на туристов около Дворца шекинских ханов, 19 человек получили травмы. Состояние четверых пострадавших было оценено как тяжелое, они были отправлены вертолетом для продолжения лечения в столицу Азербайджана. Еще одна пострадавшая была доставлена в институт травматологии в Баку на автомобиле скорой помощи. Власти назвали непогоду причиной травмирования туристов в Шеки.

Сегодня вечером в Шекинской больнице умерла туристка 1987 года рождения, жительница другого региона Азербайджана. "Хатира Агамалиева, получившая тяжелые ранения, скончалась в Шекинской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Азербайджана.

По данным ведомства, в результате инцидента женщина получила множественный оскольчатый перелом правой голени и травматический шок. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

В Шекинской районной больнице сообщили, что Агамалиева от травматического шока впала в кому и, "несмотря на все усилия врачей, не пришла в сознание".