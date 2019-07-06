Азербайджанский танк на учениях. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

06 июля 2019, 11:55

Два солдата погибли при взрыве в азербайджанской воинской части

Двое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения в результате падения на землю заряда для снаряда, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, взрыв произошел сегодня утром после того, как военнослужащий уронил из рук заряд танкового снаряда. Погибли гизирь Амиддин Агаларов и младший чавуш Самир Салахов. Гизирь Нурлан Мамедов тяжело ранен.

В связи с инцидентом начато расследование, проинформировало министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 июня на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта погиб военнослужащий азербайджанской армии. Минобороны Азербайджана после инцидента обвинило Армению в провокации и заявило, что инцидент грозит срывом мирных переговоров.

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о спокойной обстановке на линии соприкосновения", "Шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване", "Жители Армении потребовали прекратить поставки российского оружия в Азербайджан".

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