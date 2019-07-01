Махачкалинские активисты заявили семь акций в поддержку Абдулмумина Гаджиева

01 июля 2019, 23:54

Инициативная группа в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева подала в Минюст Дагестана заявки на пять митингов и две демонстрации. Акции заявлены в разных местах и в разное время, так чиновникам будет сложнее обосновать отказ, заявили сторонники Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Дагестана дважды отказался согласовать митинг в поддержку Гаджиева. В первый раз он сослался на то, что на площади Ленина в Махачкале, где активисты планировали провести акцию 30 июня, публичные мероприятия запрещены. Во второй раз Минюст не согласовал назначенный на 7 июля митинг в парке имени 50-летия Октября, указав, что территория парка в этот день отведена под другое мероприятие. Суд в Махачкале 27 июня не удовлетворил иск организаторов митинга, хотя представитель Минюста не смог объяснить в суде, почему митинг не был согласован.

Редактора дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева 18 июня арестовали по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, Гаджиев настаивает на своей невиновности. Задержание журналиста вызвало общественный резонанс. Участники ежедневных пикетов в поддержку Гаджиева считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, заявил, что оговорил журналиста под давлением.

Коллеги и друзья арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева подали уведомление о проведении семи публичных мероприятий в его поддержку. Также коллеги Гаджиева оспорили в суде отказ властей в согласовании второго митинга, рассказал юрист Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Инициативная группа намеренно подала большое количество уведомлений, чтобы исключить формальный отказ со стороны Минюста Дагестана, пояснил он. Уведомления касаются разных площадок.

"Такое количество мест было заявлено, чтобы у Минюста не было оснований для отказа нам в публичных мероприятиях во всех этих местах. Чтобы нам не сказали, что эти площадки заняты под культурные мероприятия, выбрали разные даты и разное время", - пояснил Магомедов.

Форматы семи акций также различаются: два из семи мероприятий заявлены как демонстрации, остальные пять - как митинги, отметил соорганизатор акций, журналист Идрис Юсупов.

"Было решено подавать различные уведомления на различные даты, и на митинг, и на демонстрацию, чтобы получить вход какой-то ответ и возможность [для проведения акции]",- сообщил Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист добавил, что инициативная группа запросила у мэрии Махачкалы график запланированных на ближайшее время публичных мероприятий, чтобы определить оптимальные дату и время для проведения акции в поддержку Абдумумина Гаджиева.

"Не совсем нормально, что люди, которые хотят выразить общественную поддержку Абдумумину Гаджиеву, не имеют возможности провести массовое мероприятие в установленном законом порядке", - заявил Юсупов.

"Кавказский узел" писал, что коллеги и друзья журналиста несколько дней проводили в Махачкале одиночные пикеты с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева. Прохожие, в том числе чиновники администрации главы и правительства Дагестана, подходили со словами поддержки, рассказали "Кавказскому узлу" протестующие.