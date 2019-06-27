Организаторы митинга в поддержку Гаджиева проиграли суд Минюсту Дагестана

27 июня 2019, 17:28

Суд в Махачкале не удовлетворил сегодня иск организаторов митинга в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева к Минюсту Дагестана. Представитель ведомства не смог объяснить в суде, почему митинг не был согласован, заявили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Дагестана дважды отказался согласовать митинг в поддержку Гаджиева. В первый раз он сослался на то, что на площади Ленина в Махачкале, где активисты планировали провести акцию 30 июня, публичные мероприятия запрещены. Во второй раз Минюст не согласовал назначенный на 7 июля митинг в парке имени 50-летия Октября, указав, что территория парка в этот день отведена под другое мероприятие.

Редактора дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева 18 июня арестовали по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, Гаджиев настаивает на своей невиновности. Задержание журналиста вызвало общественный резонанс. Участники ежедневных пикетов в поддержку Гаджиева считают дело сфабрикованным, поскольку один из подозреваемых, Кемал Тамбиев, заявил, что оговорил журналиста под давлением.

На сегодняшнем заседании Советского районного суда Махачкалы представитель министерства юстиции Дагестана продолжал настаивать на том, что митинги на центральной площади Махачкалы запрещены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов, представлявший интересы истцов. По словам Исмаилова, в ответ он продемонстрировал суду фрагменты репортажей местных телеканалов. "Мы предоставили суду сюжеты телеканалов РГВК и ГТРК "Дагестан" о двух митингах в 2017 году. Это многотысячные митинги, организованные властями, они прошли на центральной площади", - отметил Исмаилов.

Представитель Минюста ответил в суде, что два этих публичных мероприятия являются не митингами, а "акциями". "Мы спросили, чем митинг отличается от акции. Он не смог толком ответить", - рассказал Исмаилов. Юрист указал, что в одном из новостных сюжетов ведущий несколько раз повторяет, что проводится именно митинг.

Почему суд встал на сторону Минюста, станет ясно только после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, отметил Исмаилов. По его словам, вердикт суда будет обжалован.

Решение Советского райсуда было ожидаемым, поскольку оно соответствует практике махачкалинских судов о запрете не провластных акций, сказал один из организаторов митинга, Арсен Магомедов. Он сказал, что будет обжалован как вердикт суда, так и другие отказы министерства юстиции в согласовании митингов в поддержку Гаджиева. Инициативная группа продолжит подавать уведомления о проведении таких акций, добавил Арсен Магомедов.

По версии следствия, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев) в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

С подробностями об уголовном преследовании Абдулмумина Гаджиева можно ознакомиться в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".