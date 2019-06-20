Противник проведения "Марша достоинства" ЛГБТ задержан в Тбилиси

20 июня 2019, 16:03

Активист Гурам Палавандишвили, участвовавший в создании легиона против проведения "Марша достоинства" в Тбилиси, задержан сегодня за сопротивление полиции, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. 14 июня противники гей-парада в Тбилиси, среди которых были священники, провели у здания правительства Грузии контракцию. 28 ее участников были задержаны, трое оштрафованы. 16 июня бизнесмен Леван Васадзе заявил о создании легиона для противостояния проведению гей-парада. Этот легион 17 июня было решено упразднить после заявления МВД Грузии о следствии в связи с "созданием незаконного формирования".

Полицейские попытались сегодня доставить на допрос по делу о создании незаконного формирования активиста Гурама Палавандишвили, но он оказал сопротивление и был задержан, сообщили в МВД Грузии.

"Палавандишвили оказал сопротивление и оскорбил полицейских", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ведомства.

Напомним, представители МВД ранее заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси. Организация Tbilisi Pride 18 июня сообщила, что "Марш достоинства" состоится, несмотря на заявление правоохранителей. 14 грузинских НПО призвали власти содействовать проведению мероприятия в мирной обстановке. 19 июня противники "Марша достоинства" провели предупредительную акцию у офиса организаторов шествия, заявив, что "не допустят гей-парада".