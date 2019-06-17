Акция с призывом к отставке президента Грузии прошла в Тбилиси

17 июня 2019, 18:40

Участники акции с требованием отставки президента Грузии Саломе Зурабишвили раздавали прохожим картофель, пояснив, что это напоминание о подкупе во время предвыборной кампании.

Как писал "Кавказский узел", Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября 2018 года получила 59,52% голосов избирателей, Григол Вашадзе - 40,48%. В период предвыборной кампании штаб Вашадзе в Кутаиси заявлял о попытках подкупа избирателей. Глава НПО "За справедливые выборы и демократическое развитие" Михаил Занидзе также сообщил тогда, что "в Гурджаани и Лагодехи предлагали деньги избирателям, а в Гардабани предлагали продукты - картошку, лук, морковь".

Организация грузинских эмигрантов "Вместе дома в Грузии" провела сегодня акцию с требованием отставки Саломе Зурабишвили с поста президента, заявив, что она руководит страной лишь формально. Участники акции неподалеку от здания администрации президента раздавали картофель, пояснив, что это напоминание о подкупе избирателей. "Картофель ассоциируется с ее (Зурабишвили) приходом к власти, поэтому мы символично раздаем картофель", - заявила сегодня руководитель организации Саломе Челидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". (Перевод заявления сделала корреспондент "Кавказского узла").

По ее словам, акция продлится до тех пор, пока Зурабишвили не уйдет в отставку. Кроме того, в планах активистов - проведение аналогичных акций и в регионах страны.

Одна из участниц акции Элисо Брегвадзе заявила, что главная цель активистов - "избавление от коррумпированного правительства".

Новости о выборах президента Грузии "Кавказский узел" разместил на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.