Азербайджанский оппозиционер связал штраф с комментариями в соцсети

12 июня 2019, 11:12

Оппозиционер Башир Таривердиев, о похищении которого заявляла Партия Народного фронта Азербайджана, был освобожден из полиции и оштрафован судом по обвинению в мелком хулиганстве. Сам Таривердиев связал инцидент с критическими в адрес власти постами в соцсети.

Как писал "Кавказский узел",10 июня в Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сообщили, что их активиста Башира Таривердиева схватили люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. В МВД Азербайджана руководству партии сказали, что активист находится в районном отделении полиции, однако там опровергли эту информацию.

11 июня стало известно, что активист был отпущен к полуночи 10 июня. С него была взята подписка о явке в Насиминский райсуд Баку.

Таривердиев рассказал, что его задержали и привезли в районное управление полиции, где был составлен протокол по административной статье "Мелкое хулиганство". "[В протоколе написано] якобы я на улице, причем на территории Насиминского района, нецензурно выражался. Хотя задержали меня в Бинагадинском районе. Ближе к полуночи меня отпустили, взяв подписку о явке в Насиминский районный суд. Разбирательство было формальным. У меня не было адвоката. Суд оштрафовал меня на 100 манатов (60 долларов). Я не согласен с решением суда и подам апелляцию, после того как решение мне выдадут на руки", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что причиной его наказания могли стать посты в Facebook. “В полиции каких-либо конкретных претензий не выразили. Один из сотрудников лишь бросил мне: "Сам знаешь, за что задержали". Сейчас митинги не планируются, значит, задержание и штраф не могли быть связаны с этим. Скорее всего, дело в моих постах, комментариях", - предположил активист.

Он рассказал, что незадолго до задержания написал ироничные посты в адрес властей в соцсети Facebook.

"В последние дни я под постом главного редактора газеты "Азадлыг" Ганимата Захидова о готовящейся новой провокации против лидера ПНФА Али Керимли написал ироничный комментарий: "Ильхам Алиев все еще не понимает, что Али Керимли - солнце и солнце никогда невозможно потушить". Я имел в виду, что, сколько бы провокаций не было против Керимли, люди все равное поддерживают его и идут за ним", - сказал активист.

Еще одно сообщение Таривердиев опубликовал 7 июня. "Тем, кто говорит, что в 92-93 гг. мы не могли выйти из дома - в 2019 году при Ильхаме Алиеве мы не можем живыми-здоровыми вернуться домой", - сказано в публикации, перевод которой сделал корреспондент "Кавказского узла".

Активист пояснил, что власти часто ссылаются на то, что в 1992-1993 годах положение в стране было неопределенным и шатким и утверждают, что сейчас ситуация стабильна. "Но они забывают, что тогда были объективные трудности - СССР только распался, в Азербайджане шла война. Пропагандисты власти любят разглагольствовать о стабильности в Азербайджане при нынешнем режиме. Но какая же это стабильность, если в городе 7 июня средь бела дня в оживленном месте из одного автомобиля расстреляли людей в другом, при этом один человек был убит, а другой ранен. Под этим сообщением я оставил этот комментарий", - рассказал активист.

7 июня в поселке Бинагади в Баку люди, находившиеся в машине БМВ, начали стрелять по машине "Мерседес", которая ехала в параллельном направлении. В результате один человек погиб, второй был ранен. Двое подозреваемых в стрельбе были задержаны, писал Trend 8 июня.

В Насиминском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о том, что Таривердиеву назначен штраф. В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации по данному делу.

"Кавказский узел" ранее писал, что Башир Таривердиев был одним из шести активистов Партии Народного фронта Азербайджана, задержанных в марте 2018 года перед митингом против внеочередных выборов президента Азербайджана. Суд приговорил его к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".