ПНФА сообщила о похищении в Баку оппозиционного активиста

10 июня 2019, 21:35

Активиста партии Народного фронта Азербайджана Башира Таривердиева схватили люди в штатском и увезли в неизвестном направлении, сообщили в ПНФА, связав инцидент с его политической деятельностью.

"Башир сегодня около 12.40 (11.40 мск) вышел с места своей работы в Бинагадинском районе Баку. Очевидцы видели, как его сразу же схватили несколько человек в штатском. Башира посадили в машину и увезли в неизвестном направлении", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы в 20.00 (19.00 мск).

По ее словам, руководство партии, чтобы прояснить судьбу активиста, обращалось на "горячую линию" МВД.

"Мы звонили на 102 ("горячая линия" МВД). Сначала нам никакой информации не предоставили. После повторного звонка нам сказали, что Башир находится в четвертом отделении Бинагадинского районного управления полиции. Но там отрицают, что Башир находится у них", - сказала Байрамлы.

Она считает, что молодого человека преследуют по политическим мотивам. "Башир - один из самых молодых активистов нашей партии. Он активно участвовал в организации и проведении протестных акций. За это его и ранее задерживали и подвергали аресту. Башир активен и в социальных сетях, пишет на политические темы", - заявила Байрамлы.

В дежурной части четвертого отделения Бинагадинского РУП корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что человек по имени Башир Таривердиев у них не содержится.

Комментариями МВД Азербайджана "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" ранее писал, что Башир Таривердиев был одним из шести активистов партии Народного фронта Азербайджана, задержанных в марте 2018 года перед митингом против внеочередных выборов президента Азербайджана. Суд приговорил его к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".