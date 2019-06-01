Жительница Геленджика рассчитывает на сочувствие присяжных в деле об убийстве мужа

01 июня 2019, 02:38

Дело Кристины Шидуковой, обвиняемой в убийстве мужа, стало первым в Геленджике процессом с участием суда присяжных. Суд отклоняет все ходатайства защиты и демонстрирует обвинительный уклон, хотя действия Шидуковой следует признать необходимой самообороной, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Геленджика обвиняется в умышленном убийстве мужа "в ходе словесного конфликта", хотя экспертиза подтвердила, что женщина в тот день была сильно избита. Петиция с требованием признать ее действия самообороной собрала почти 100 тысяч подписей.

Убийство произошло в Геленджике в ночь на 16 августа 2018 года. Обвиняемая и ее супруг были женаты с 2017 года. Убитый - уроженец Кабардино-Балкарии. Защита считает, что обвинение должно быть переквалифицировано со статьи "Умышленное убийство" на статью "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны".

Обвиняемая Кристина Шидукова с августа 2018 года находится под домашним арестом. 28-летняя женщина не имеет право покидать свою квартиру, выходить в сеть интернет и общаться по телефону, рассказал адвокат жительницы Геленджика, управляющий партнер бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

«Меру пресечения очередной раз продлили недавно, до середины июля. У нее есть ряд ограничений. В этих условиях домашний арест равнозначен лишению свободы, поэтому поданы жалобы в ЕСПЧ на продление меры пресечения», - рассказал Иванов корреспонденту «Кавказского узла».

Интересы Шидуковой в суде вместе с Ивановым представляют еще два адвоката бюро «Правовой статус», Галина Колченко и Оксана Шамич. «В присутствии защитников она чувствует себя увереннее, но с другой стороны она постоянно волнуется. На ее семью свалились несчастья: умер папа, а совсем недавно и дедушка. Но она держится», - отметил адвокат.

На заседании 22 мая суд отказал защите в допросе ключевого свидетеля защиты – бабушки Кристины, которая воспитывала ее. «Она видела Кристину до инцидента и непосредственно после, она видела на месте происшествия Кристину, труп Ахмеда, кровь, забирала маленького ребенка. Она могла бы рассказать присяжным, как жили молодожены, в каком стоянии - эмоциональном и физическом - была Кристина, как часто Ахмед ее избивал, почему она не обращалась в полицию», - рассказал Иванов.

Суд посчитал, что показания бабушки не доказывают факта совершения преступления и причастности Кристины к нему, однако этот аргумент несостоятелен, отметил адвокат. «Мы должны предоставлять доказательства, оправдывающие Кристину. Суд отказал умышленно», - заявил Иванов.

По словам адвоката, практически все ходатайства защиты суд отклоняет «по замысловатым основаниям». «От этого защищаться невозможно. Каждое судебное заседание у нас начинается с возражений на действия судьи. Заявляли отвод - отказал. Все ходатайства обвинения, напротив, удовлетворяются», - указал защитник.

Рассмотрение уголовного дела Шидуковой – первый в Геленджике процесс с участием присяжных заседателей, отметил он. Потерпевшей по делу признана сестра Ахмеда Шидукова, а не его родители.

«Я связываю такое поведение суда с тем, что в процессе участвуют два прокурора, и один из них краевой. Суд полностью встал на сторону обвинения, по сути у нас процессом управляет прокуроры», - считает Иванов.

Предвзятость следствия в деле Шидуковой просматривается еще на этапе квалификации преступления, считает защита. По версии защиты, в деле достаточно доказательств непреднамеренности убийства, однако обвинение Кристине Шидуковой предъявили по статье о преднамеренном убийстве.

«На следствии, видимо, подумали, что дело не будет таким сложным: есть труп, есть экспертиза, есть признание Кристины. Разбираться не захотели, а тут вдруг суд присяжных. Для них это всегда очень неприятно», - рассказал Иванов.

Выбор суда присяжных - право обвиняемого, и Шидукова воспользовалась этим правом. «В обычном суде был бы обвинительный приговор, а с судом присяжных шансы возрастают многократно. Это в том случае, если сможем довести до присяжных позицию защиты: было не убийство, а необходимая оборона. Кристина не хотела зла, она лишь защищалась. Если бы она не защищалась, погибла бы сама», - подчеркнул адвокат. Он отметил, что Шидуков избивал свою жену несколько часов и угрожал выкинуть ее из окна.

Следующее судебное заседание назначено на 3 июня, на нем защита планирует предоставить доказательства и допросить свидетелей защиты.

Ахмед Шидуков приехал в Краснодарский край из Кабардино-Балкарии. Знакомая Кристины Юлия связывает конфликты в семье с тем, что мужчина не хотел работать и не содержал свою семью.

«Он воспитан совсем в других традициях, для него женщина должна стоять в углу и молчать. Не подчинилась - получила. Он воспитывал Кристину, а она просто хотела семью», - рассказала девушка корреспонденту «Кавказского узла»

По словам Юлии, знакомые обсуждали замужество Кристины и сходились во мнении, что она несчастлива. Молодые люди поженились, когда Кристина забеременела - до этого она несколько раз пыталась разорвать отношения с Ахмедом Шидуковым, но после расставаний они снова сходились.

«Я знаю, что они три года жили в гражданском браке, и уже тогда я видела Кристину в синяках - она проходила мимо, едва здороваясь и пряча взгляд. Подруга рассказывала, что Ахмед приходил с цветами, извинялся и Кристина таяла, возвращалась. Поженились они в 2017 году, когда уже ждали ребенка. Свадьбу сыграли за счет родственников Кристины, родителей Ахмеда на торжестве не было: они хотели, чтобы их сын женился на девушке своей национальности, но брак сына с русской терпели, потому что ему нужно было закрепиться в Геленджике», - сказала Юлия.

По словам Юлии, убийство Шидукова и судебный процесс вызвали большой общественный резонанс в Геленджике, хотя городские СМИ не освещают процесс. Петицию в защиту Кристины Шидуковой жители города распространяют в соцсетях, рассылая друг другу и знакомым в других городах, отметила она.

В петиции приводятся жалобы самой Кристины на избиения. "В него словно вселился дьявол: пил каждый день, стал часто не ночевать дома. Каждую такую ночь я лежала, прижимая к себе ребенка, и не знала, что лучше - отсутствие мужа или его возвращение. Слышала звук поворачивающегося в замке ключа, и притворялась спящей, но это не помогало. Стаскивал с кровати, мог оттащить за волосы на кухню, чтобы выплеснуть свою злость. <...> Иногда кричала, и соседи даже вызывали полицию. Синяки не заживали месяцами", - цитирует автор петиции обвиняемую.

«На суды подруги Кристины стараются ходить, чтобы поддержать ее. Люди обсуждают эту ситуацию в городе, и все сочувствуют ей. Я ни разу я не слышала мнение, что она реально виновата [в умышленном убийстве]. Она просто не смогла больше терпеть издевательства. На ее месте может оказаться любая женщина. Некоторые укоряют ее, что она не обратилась в полицию - скорее всего она боялась, что ей там ничем не помогут, а муж разозлится еще больше. Мы очень надеемся на присяжных и на их справедливый приговор», - заключила девушка.