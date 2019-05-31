Два человека задержаны по делу о нападении на сторонников Бабаяна

31 мая 2019, 10:32

Задержанные подозреваются в вооруженном нападении на сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна и незаконном хранении оружия, сообщила сегодня представитель Следкома Армении.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая офис Самвела Бабаяна заявил о вооруженном нападении на его сторонников. По версии, озвученной офисом, за нападением стоят люди из окружения возможного соперника Самвела Бабаяна на будущих президентских выборах в Нагорном Карабахе. Упоминание имени Араика Арутюняна в связи с инцидентом является политической манипуляцией, заявили в возглавляемой Арутюняном партии "Свободная Родина".

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также заявил, что примет участие в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент.

По подозрению в вооруженном нападении на сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна два участника инцидента задержаны на трое суток, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

"Следствие подозревает их в хулиганских действиях с использованием оружия, а также незаконном хранении оружия", - отметила она.

По словам представителя Следкома, меру пресечения подозреваемым определит суд на основании соответствующего ходатайства. При этом она не уточнила имена задержанных, а также даты, когда следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Комментариев от педставителей защиты задержанных пока не поступало. Комментариями от представителей Самвела Бабаяна и Араика Арутюняна по поводу заявления СК Армении о задержании "Кавказский узел" также пока не располагает.

Генерал Самвел Бабаян был командующим армией Нагорного Карабаха до 1999 года, говорится в справке "Армия обороны Нагорного Карабаха", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". "Кавказский узел" опубликовал также биографию Самвела Бабаяна.