Священники призвали к диалогу по вопросу комплекса "Давид Гареджи"

29 мая 2019, 03:49

Жители Грузии, принявшие участие в акции у монастырского комплекса "Давид Гареджи", прошли около двух километров по горной тропе от монастыря Чичхитури до церкви Вознесения на границе с Азербайджаном. Активисты заявили о посягательствах на грузинскую святыню, но представители духовенства призвали их воздержаться от эмоциональных выступлений.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты 27 мая заявили о проведении автопробега на территории монастырского комплекса "Давид Гареджи". В ответ священнослужители комплекса пообещали провести собственную акцию. 28 мая несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории монастырского комплекса.

28 мая, в День республики, государственный праздник в Азербайджане, был запланирован автопробег к территории монастырского комплекса. "Мы приглашаем всех на автогонку "Кешикчидаг", чтобы отпраздновать День республики 28 мая", – говорится в посте, опубликованном 13 мая на странице "Кешикчидагский государственный историко-культурный заповедник" в Facebook.

Жители Грузии организовали акцию в монастырском комплексе "Давид Гареджи" в знак несогласия с празднованием Дня независимости Азербайджана на его территории, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

«Сегодня (28 мая), к сожалению, часть азербайджанского общества собиралась отметить день своей независимости на территории самого большого монастырского комплекса Грузии "Давид Гареджи". Два монастыря из комплекса, к сожалению, оспариваются азербайджанской стороной без всякого основания. Сегодня несколько тысяч человек прибыло в "Давид Гареджи" с надеждой, что азербайджанская сторона откажется от этой инициативы», - сказал он.

Строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. 25 мая руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил, что дорожная техника была выведена со спорного участка. МИД Грузии поставил вопрос о прекращении работ по проведению дороги к монастырскому комплексу "Давид Гареджи" азербайджанской стороной.

Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их принять участие в мероприятии.

«Наша цель – защитить "Давид Гареджи", который является культурным и духовным наследием Грузии. Сегодня азербайджанцы намеревались прийти с флагами. Они говорят, что это древне-албанский памятник. Но в действительности это мы, грузины - хранители этого христианского памятника», - заявил блогер Александр Палаванишвили.

Албания Кавказская - одно из древнейших государств на территории восточного Закавказья. Границы Албании до сих пор не определены, древние греки именовали так территорию от Армении до места проживания сарматов, говорится в справке о Кавказской Албании, размещенной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

«Я пришел сюда потому, что это Грузия. Мы должны уберечь грузинскую территорию», - сказал художник-график Йосеб Кубенидзе.

«Азербайджанцы присваивают наше достояние, поэтому мы пришли сегодня (28 мая) сюда», - заявил молодой человек по имени Дани.

"Правительство совсем забыло о национальных интересах. Посмотрите – сегодня никого тут нет: ни министра иностранных дел, ни министра внутренних дел, ни одного члена правительства и ни одного депутата. Был только глава Сагареджского района", - отметил еще один участник акции, который отказался представиться.

Представители духовенства призвали участников акции сдерживать эмоции.

«После того, как по телевидению объявили, что есть проблема между азербайджанской и грузинской сторонами, мы вышли и будем стоять, пока не будет обсужден этот вопрос. Мы не хотим разрушать государственные границы, но обещаем, что и свое тоже не отдадим. Первое решение этой проблемы – в историческом ракурсе. Ученые должны изучить эту проблему и дать государственную рекомендацию комитетам, которые обеспечивают безопасность государственной границы. И второе решение – надо сохранять абсолютное спокойствие. Потому что спокойствие - это гарантия победы», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" настоятель Храма святых архистратигов Михаила и Гавриила в Крцаниси, протоиерей Моисей Челидзе.

«Мы – кавказские народы, и хотели бы, чтобы эта проблема разрешилась справедливо, по-кавказски», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" епископ Ботбийский Якоб Якобашвили.

Участники акции, которая завершилась без инцидентов, прошли около двух километров по горной тропе от монастыря Чичхитури до церкви Вознесения. Они спускались к скалам на принадлежащем Азербайджану южном склоне, где расположены вырезанные в скалах кельи и монастырь Удабно.

В настоящее время на границе дежурят грузинские пограничники и участники общественного движения «Против оккупации Грузии» во главе с Давидом Кацаравой.

В течение всего дня азербайджанские пограничники не патрулировали нейтральную полосу и не препятствовали людям заходить на территорию Азербайджана. Корреспондент "Кавказского узла" лично посетил границу без предъявления документов, не встретив препятствий со стороны азербайджанских пограничников.