29 мая 2019, 03:49
Священники призвали к диалогу по вопросу комплекса "Давид Гареджи"
Жители Грузии, принявшие участие в акции у монастырского комплекса "Давид Гареджи", прошли около двух километров по горной тропе от монастыря Чичхитури до церкви Вознесения на границе с Азербайджаном. Активисты заявили о посягательствах на грузинскую святыню, но представители духовенства призвали их воздержаться от эмоциональных выступлений.
Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты 27 мая заявили о проведении автопробега на территории монастырского комплекса "Давид Гареджи". В ответ священнослужители комплекса пообещали провести собственную акцию. 28 мая несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории монастырского комплекса.
28 мая, в День республики, государственный праздник в Азербайджане, был запланирован автопробег к территории монастырского комплекса. "Мы приглашаем всех на автогонку "Кешикчидаг", чтобы отпраздновать День республики 28 мая", – говорится в посте, опубликованном 13 мая на странице "Кешикчидагский государственный историко-культурный заповедник" в Facebook.
Жители Грузии организовали акцию в монастырском комплексе "Давид Гареджи" в знак несогласия с празднованием Дня независимости Азербайджана на его территории, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.
«Сегодня (28 мая), к сожалению, часть азербайджанского общества собиралась отметить день своей независимости на территории самого большого монастырского комплекса Грузии "Давид Гареджи". Два монастыря из комплекса, к сожалению, оспариваются азербайджанской стороной без всякого основания. Сегодня несколько тысяч человек прибыло в "Давид Гареджи" с надеждой, что азербайджанская сторона откажется от этой инициативы», - сказал он.
Строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. 25 мая руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил, что дорожная техника была выведена со спорного участка. МИД Грузии поставил вопрос о прекращении работ по проведению дороги к монастырскому комплексу "Давид Гареджи" азербайджанской стороной.
Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их принять участие в мероприятии.
«Наша цель – защитить "Давид Гареджи", который является культурным и духовным наследием Грузии. Сегодня азербайджанцы намеревались прийти с флагами. Они говорят, что это древне-албанский памятник. Но в действительности это мы, грузины - хранители этого христианского памятника», - заявил блогер Александр Палаванишвили.
Албания Кавказская - одно из древнейших государств на территории восточного Закавказья. Границы Албании до сих пор не определены, древние греки именовали так территорию от Армении до места проживания сарматов, говорится в справке о Кавказской Албании, размещенной в "Справочнике" на "Кавказском узле".
«Я пришел сюда потому, что это Грузия. Мы должны уберечь грузинскую территорию», - сказал художник-график Йосеб Кубенидзе.
«Азербайджанцы присваивают наше достояние, поэтому мы пришли сегодня (28 мая) сюда», - заявил молодой человек по имени Дани.
"Правительство совсем забыло о национальных интересах. Посмотрите – сегодня никого тут нет: ни министра иностранных дел, ни министра внутренних дел, ни одного члена правительства и ни одного депутата. Был только глава Сагареджского района", - отметил еще один участник акции, который отказался представиться.
Представители духовенства призвали участников акции сдерживать эмоции.
«После того, как по телевидению объявили, что есть проблема между азербайджанской и грузинской сторонами, мы вышли и будем стоять, пока не будет обсужден этот вопрос. Мы не хотим разрушать государственные границы, но обещаем, что и свое тоже не отдадим. Первое решение этой проблемы – в историческом ракурсе. Ученые должны изучить эту проблему и дать государственную рекомендацию комитетам, которые обеспечивают безопасность государственной границы. И второе решение – надо сохранять абсолютное спокойствие. Потому что спокойствие - это гарантия победы», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" настоятель Храма святых архистратигов Михаила и Гавриила в Крцаниси, протоиерей Моисей Челидзе.
«Мы – кавказские народы, и хотели бы, чтобы эта проблема разрешилась справедливо, по-кавказски», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" епископ Ботбийский Якоб Якобашвили.
Участники акции, которая завершилась без инцидентов, прошли около двух километров по горной тропе от монастыря Чичхитури до церкви Вознесения. Они спускались к скалам на принадлежащем Азербайджану южном склоне, где расположены вырезанные в скалах кельи и монастырь Удабно.
В настоящее время на границе дежурят грузинские пограничники и участники общественного движения «Против оккупации Грузии» во главе с Давидом Кацаравой.
В течение всего дня азербайджанские пограничники не патрулировали нейтральную полосу и не препятствовали людям заходить на территорию Азербайджана. Корреспондент "Кавказского узла" лично посетил границу без предъявления документов, не встретив препятствий со стороны азербайджанских пограничников.
Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева высказалась по вопросу демаркации и делимитации границ на спорном участке в комплексе "Давид Гареджи". "Азербайджан является сторонником скорейшей делимитации государственной границы с Грузией... В целом 314 из 480 километров госграницы были согласованы в рамках государственной комиссии. 166 километров границы изучаются на уровне экспертов", - сообщила 2 мая Абдуллаева.
Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"