28 мая 2019, 18:56

Фильм Балагова включен в программу фестиваля «Зеркало»

На международном кинофестивале Тарковского "Зеркало" Россию представит фильм "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова, сообщили 27 мая организаторы фестиваля.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая фильм "Дылда" Кантемира Балагова был показан на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирован на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру. Работа Кантемира Балагова была также отмечена Международной федерацией кинокритиков FIPRESCI.

Номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии. Сам автор "Дылды" сказал, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Фильм "Дылда" включен в основную конкурсную программу XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", со ссылкой на пресс-службу фестиваля сообщил 27 мая ТАСС.

Фестиваль пройдет в Иваново, Юрьевце и других городах Ивановской области с 14 по 21 июня. Балагов приедет в Иваново, чтобы представить свою картину на конкурсе, проинформировало РИА "Новости". По данным издания, режиссер из Кабардино-Балкарии уже принимал участие в конкурсе "Зеркала" в 2017 году.

В основном конкурсе представлены девять фильмов из 15 стран. В число конкурсантов фестиваля также включен фильм "Конец сезона", представленный Азербайджаном, Германией и Грузией, написала 27 мая "Российская газета".

Дебютный фильм "Теснота" Кантемира Балагова, который получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) в 2017 году, вызвал оживленные споры в среде кинематографистов. На родине, в Кабардино-Балкарии, некоторые сторонники "традиций" осудили Балагова за отказ от национальной идентичности, говорится в биографической справке о режиссере, подготовленной "Кавказским узлом". Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается.

Напомним, фильм "Теснота" на сочинском кинофестивале "Кинотавр" был отмечен наградой "За лучший дебют", получил он и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Также фильму дали Гран-при XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" и две награды на 58-м Международном кинофестивале в Салониках.         

Примечание:

"Скандал с сериалом о черкешенке поднял вопросы нравственной цензуры", "Фильм режиссера из Нальчика вызвал споры критиков на "Кинотавре", "Показ фильма "Теснота" в Нальчике не вызвал ажиотажа".

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