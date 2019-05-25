Кантемир Балагов получил вторую награду в Каннах

25 мая 2019, 19:04

Международная федерация кинокритиков на Каннском кинофестивале присудила сегодня премию режиссеру из Кабардино-Балкарии за фильм "Дылда", отмеченный также призом за лучшую режиссуру.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая фильм "Дылда" Кантемира Балагова был показан на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирован на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру.

Номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии. Сам автор "Дылды" сказал, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Сегодня перед торжественной церемонией закрытия Каннского фестиваля состоялось вручение параллельных наград. Работу Кантемира Балагова отметила Международная федерация кинокритиков FIPRESCI, передает РИА Новости.

Это уже вторая премия FIPRESCI, которую получает Балагов - в 2017 году он получил ту же награду на Каннском фестивале за свою картину "Теснота", отмечает ТАСС, которое приводит слова режиссера о том, что следующая его картина будет связана с Северным Кавказом.

"Это было волнительно, я счастлив, всегда приятно, когда твою работу отмечают. Я очень рад. Дальше буду стремиться снять еще одно хорошее кино. Следующая история будет связана с Северным Кавказом", - заявил Кантемир Балагов.

Дебютный фильм "Теснота" Кантемира Балагова, который получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) в 2017 году, вызвал оживленные споры в среде кинематографистов. На родине, в Кабардино-Балкарии, некоторые сторонники "традиций" осудили Балагова за отказ от национальной идентичности, говорится в биографической справке о режиссере, подготовленной "Кавказским узлом". Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается.