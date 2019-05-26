Пруидзе арестован на два месяца

26 мая 2019, 04:31

Сочинский застройщик Анзор Пруидзе, освобожденный под домашний арест, вновь заключен под стражу краевым судом до 25 июля.

Как писал "Кавказский узел", застройщик Анзор Пруидзе был 24 мая отпущен под домашний арест, однако сразу после заседания, по словам дольщиков и представителей защиты Пруидзе, люди в гражданской одежде его задержали.

Краснодарский краевой суд 25 мая рассмотрел ходатайство краевых следователей о заключении застройщика Анзора Пруидзе под стражу и удовлетворил его, заключив Пруидзе под стражу сроком на два месяца до 25 июля 2019 года, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» общественный защитник застройщика Екатерина Скребкова.

"Двое дольщиков из ЖК "Туапсинский" написали заявления..., что послужило основанием для возбуждения уголовного дела и заключения сегодня (25 мая) Анзора Пруидзе вновь под стражу", - сообщила она.

Адвокат Пруидзе Андрей Шабанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что защита будет "обжаловать решение суда об аресте Пруидзе на два месяца».

«Нас на процесс не допустили», - отметил корреспонденту "Кавказского узла" один из дольщиков Сергей. По его словам, «все объекты, которые строил Анзор Пруидзе, не самострои, а строились с разрешения властей».

Дольщица Наталья Бахарева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не считает себя потерпевшей по уголовному делу от действий Пруидзе

"Никакого ущерба он мне не причинял. Мои претензии к Пруидзе носят исключительно гражданско-правовой характер и связаны с договорными обязательствами по долевому участию в строительстве. Я полагаю, что Пруидзе исполнит свои обязательства, если будет на свободе... Удержание его под стражей не позволяет ему продолжить предпринимательскую деятельность по строительству жилых объектов», - сказала она

Напомним, что застройщику Анзору Пруидзе вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег, с января 2018 года он находится под стражей. Группа дольщиков выступила в поддержку Пруидзе. "Заключение Анзора Пруидзе под стражу и затем осуждение его к длительному сроку приведет к нарушению наших прав, так как некому будет достраивать наши дома", - заявила "Кавказскому узлу" представитель инициативной группы дольщиков. В 2015 году суд в Сочи признал Пруидзе виновным по делу вице-мэра Сочи Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Пруидзе был признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и оштрафован на 80 тысяч рублей. Олег Вронский был приговорен к трем годам колонии. В ходе суда Вронский и Пруидзе заявляли о своей невиновности.