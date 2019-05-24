Житель Адыгеи отверг обвинения по делу о вербовке в ИГ*

24 мая 2019, 16:31

Суд приступил к рассмотрению дела жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова, обвиняемого в склонении знакомого к участию в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также в нарушении миграционного законодательства. Сам Убайдов отказался признать обвинения в вербовке.

На первом заседании по делу Сайедшоха Убайдова в Северо-Кавказском военном суде 23 мая среди слушателей присутствовали только корреспондент "Кавказского узла" и супруга обвиняемого Сабухат Рахманова. Одетая в традиционный мусульманский платок женщина проплакала все заседание. На заседании также присутствовали гособвинитель, два адвоката и шесть сменяющих друг друга судебных приставов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Подсудимый Убайдов плохо говорит по-русски и с происходящим в суде его знакомил переводчик с таджикского языка. Отвечая на вопросы судьи, обвиняемый рассказал, что он родился в 1984 году в Таджикистане. В 2008 году Убайдов получил гражданство России после брака с россиянкой, в котором у него не было детей. После развода Убайдов переехал в Адыгею, где построил дом и снова женился, теперь уже на гражданке Таджикистана. Во втором браке у него родилось четверо детей, передал слова Убайдова корреспондент "Кавказского узла".

Затем прокурор Таймураз Чуяков огласил короткое обвинительное заключение, занявшее около шести минут. Из документа следовало, что Убайдов в поселке Яблоновский Тахтамукайского района с января 2016 года по октябрь 2017 года убеждал гражданина Таджикистана Джамшеда Усмана Ализода участвовать в сирийском конфликте на стороне ИГ*. "Убайдов неоднократно проводил беседы с Ализода, в которых оправдывал деятельность ИГ*, убеждал последнего в правильности практики ее деятельности, а также уговаривал и призывал принимать участие в деятельности указанной организации", - зачитал Чуяков из обвинительного заключения.

Другие преступления, вмененные Убайдову, касались нарушения им миграционного законодательства. Следствие считает, что Убайдов предоставил фиктивную регистрацию в своем доме, расположенном в поселке Новое Тахтамукайского района Адыгеи, двум гражданам Таджикистана. По мнению следователей, Убайдов знал, что они не будут проживать в его доме, и зарегистрировал их "из корыстных побуждений", передал корреспондент "Кавказского узла" суть обвинительного заключения.

Сайедшох Убайдов обвиняется по ч.1 ст.205.1 УК России (склонение в деятельность террористической организации) и по двум эпизодам ст.322.3 УК России (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), говорится в обвинительном заключении. Максимальные санкции по данным статьям – 15 лет и 3 года заключения соответственно.

Сам Убайдов частично признал свою вину. "Ему дали данное [обвинительное заключение], он все просмотрел, сути не понял. Что там написано про терроризм - он не делал, что с пропиской связано – делал", - перевела с таджикского слова подсудимого переводчик Айгуль Курбанова.

На заседании также был обсужден порядок представления доказательств. В связи с большим объемом дела - 8 томов и 47 свидетелей обвинения - гособвинитель предоставил суду таблицу вызова своих свидетелей. На следующем заседании, которое состоится 27 мая в 14.00 мск, будут допрошены Хайретдин Таиров, Айгуль Таирова, Магомедгани Хакимов и Асаметдин Джалилов.

Стороны процесса отказались комментировать корреспонденту "Кавказского узла" данный этап судебного разбирательства.

"Кавказский узел" также писал, что в Северо-Кавказском военном суде проходят судебные заседания по делу ингуша Тимура Тумгоева, которого силовики подозревают в причастности к сирийским боевикам. На последнем заседании 23 мая свидетели рассказали, что экстрадированный из Украины Тумгоев выезжал в Грузию с семьей ради лечения ребенка. Факт участия Тумгоева в боевых действиях в Сирии никто из них подтвердить не смог.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.