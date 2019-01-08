Две жительницы Кабардино-Балкарии заподозрены в самовольном подключении к газовой сети

08 января 2019, 23:54

Два года заключения грозит двум жительницам Баксанского района, повторно пойманным на самовольном подключении к газопроводу, сообщило МВД.

Участковые заметили врезку во время обхода в ноябре–декабре 2018 года. Жительницы поселений Псыхурей и Баксаненок, на которых пали подозрения, ранее уже были оштрафованы на 10 тысяч рублей по административной статье о самовольном подключении.

Поскольку нарушение было повторным, против женщин возбудили уголовное дело по аналогичной статье. Ч. 1 ст. 215.3 УК России предусматривает до двух лет лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии.

Комментариями подозреваемых "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 ноября 2018 года в частном доме в селе Заюково произошел взрыв газа, двое взрослых и ребенок получили ожоги и попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Газовики считают, что причиной взрыва стала нелегальная врезка в газопровод, из-за которой произошла утечка газа.