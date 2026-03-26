16:39, 26 марта 2026

Члены кубанского отделения "Партии пенсионеров" сочли предвыборным трюком массовые исключения членов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Региональные отделения "Партии пенсионеров за социальную справедливость" заявили о массовых исключениях и возможной фальсификации документов, так, на Кубани из Партии были исключены 32 человека. Они потребовали провести проверку этих решений и связали их с грядущими выборами в Госдуму.

Членов "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" возмутили массовые исключения

25 марта в адрес руководителей администрации президента, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и министерства юстиции направлена коллективная жалоба членов "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Авторы обращения заявляют о системных нарушениях внутри партии и просят провести проверки. 

По словам заявителей, обращение стало уже не первым. "Ранее уже направлялись коллективные жалобы, однако информация о результатах их рассмотрения не поступала", - говорится в документе.

Как утверждают авторы жалобы, речь идет о массовом исключении членов партии, в том числе целых региональных отделений. 

"Деятельность по незаконному устранению из партийных рядов неугодных лиц активно и целенаправленно продолжается", - говорится в обращении.

Особое внимание заявители уделяют практике "массовых исключений". По их данным, в ряде регионов решения принимались без указания конкретных лиц. "Исключение проведено не по персональным данным граждан с возможностью их идентификации, а "оптом" с указанием только числа исключенных членов партии", - заявили авторы жалобы. Так, по их информации, в Краснодарском крае были исключены 32 человека, а в Тверской области - 46. При этом личности этих членов, как утверждается, в документах не указаны. Заявители подчеркивают, что такие решения "лишает их возможности реализовать конституционные права избирать и быть избранными… в течение пяти лет".

Из партии на  Кубани исключены 32 человека

Подробно в жалобе описана ситуация в Краснодарском региональном отделении. По словам его бывшего председателя Сергея Матвеева, события развивались стремительно и без участия самих членов партии.

"31 января 2026 года на общем собрании нам было объявлено о назначении нового председателя совета регионального отделения - Ахметхана Бекова", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Матвеев. По его словам, решение было представлено как уже принятое центральными органами партии.

 При этом, как утверждают заявители, до этого "сведений о членстве Бекова А.Б. в партии не имелось, на учете в региональном отделении он не состоял и по вопросу вступления в партию не обращался".

 Одновременно, согласно представленным документам, сам Матвеев был исключен из партии, а вместе с ним и все члены регионального отделения. "Этим же решением из партии исключены члены регионального отделения в полном составе - 32 человека", - говорится в жалобе.

 "Два протокола - два разных решения"

 Одним из ключевых доводов заявителей стала информация о возможной фальсификации документов. По их словам, в распоряжении региональных отделений оказались разные версии одного и того же решения президиума центрального совета партии. "Наличие двух вариантов одного решения с разным содержанием однозначно свидетельствует о фальсификации", - утверждают авторы обращения.

 Бывший член президиума Николай Степанов, на которого ссылаются заявители, утверждает, что голосовал против исключения Матвеева. "Искажение результатов голосования в протоколах подтверждает факт внесения заведомо недостоверных сведений в официальные документы", - говорится в тексте жалобы.

Требование проверок и уголовно-правовой оценки

Авторы обращения резко критикуют действия действующего руководства партии, включая Эдуарда Праздникова и Владимира Ворожцова, называя их "политическим вредительством". Они отметили, что подобные действия нанесли ущерб отделениям в разных регионах России, в том числе на Кубани и в Калмыкии.

Заявители также предупреждают, что текущая ситуация может повлиять на участие партии в выборах в Государственную думу 2026 года. "Создаются препятствия для возможности партии стать парламентской", - считают они.

Авторы жалобы попросили надзорные и правоохранительные органы провести проверки по нескольким направлениям. В частности, оценить законность исключения членов партии; проверить процедуру назначения руководителей; дать правовую оценку возможной фальсификации документов.

Нас фактически лишили права на участие в политической жизни - без уведомления, без возможности защитить себя

 Они ссылаются на ряд норм, включая статью 32 Конституции РФ, а также статьи 141, 201 и 327 УК РФ. "Исключенные и пораженные в правах члены лишены возможности участвовать в политической деятельности и быть избранными", - подчеркивается в обращении.

Бывший председатель Краснодарского регионального отделения партии Сергей Матвеев считает происходящее нарушением не только устава партии, но и базовых прав членов. "Нас фактически лишили права на участие в политической жизни - без уведомления, без возможности защитить себя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарий нового руководителя Краснодарского отделения Ахметхана Бекова на момент публикации не удалось, он оказался недоступен для связи.

Бывшие коммунисты сочли схожей ситуацию в "Партии пенсионеров"

Нас так же исключили накануне выборов за активную гражданскую позицию

Бывший член избиркома Сочи  от партии КПРФ Елена Диденко  и  Игорь Васильев - глава отделения КПРФ в Сочи считают ситуацию в партии пенсионеров "неудивительной". "Нас так же исключили накануне выборов за активную гражданскую позицию и из-за неудобства принимать нужные решения и выдвигать нужных и лояльных к партии власти кандидатов", - говорит Игорь Васильев, который в нынешних условиях не видит никаких шансов для честной политической борьбы.  

 Сторонники КПРФ рассказали, что все неугодные были изгнаны по аналогичному сценарию. Партию просто очистили от активных, порядочных и честных людей", - говорит Елена Диденко, добавляя что, несмотря на пребывание в партии более 20 лет, высшее руководство партии не нашло нужным отреагировать на заявления о восстановлении в членстве и защите членов партии.  

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

