×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:56, 5 ноября 2025

Верховный суд Азербайджана счел слишком большим число доводов о невиновности Бахтияра Гаджиева

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отложил решение по кассационной жалобе на приговор активисту Бахтияру Гаджиеву, поскольку требуется дополнительное время для рассмотрения  доводов защиты.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года гособвинитель потребовал признать Бахтияра Гаджиева виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы. 13 января суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву, который известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, были предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменяется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделка документа. Гаджиев отверг все обвинения.

 Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы на приговор Гаджиеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, сторона защиты просила суд оправдать Гаджиева по всем пунктам обвинения и освободить активиста. Защитник обратил внимание на то, что Гаджиев был первоначально арестован по обвинениям в хулиганстве и неуважении к суду. "Эти обвинения были надуманны и в ходе судебного разбирательства версия обвинения развалилась", - сказал адвокат.

"Если обвинения были бы даже обоснованы, Гаджиев отбыл в заключении три  года, то есть больше чем полагалось по указанным статьям. Уже спустя много месяцев после ареста ему предъявили обвинения в экономических преступлениях. При этом, они были выдвинуты на основе некоего электронного письма из анонимного источника в полицию о том, что Бахияр Гаджиев якобы получает гранты от западных организаций и планирует осуществить в Азербайджане госпереворот. Но согласно законодательству Азербайджана, информация из анонимного источника не может стать объектом расследования. Таким образом, доказательства, добытые незаконным путем, не могут использоваться для обвинения  и уголовного преследования кого-либо. Только один этот факт позволяет оправдать его. Тем не менее, мы представили многочисленные доказательства невиновности Гаджиева по существу предъявленных обвинений», - сказал Садыгов.

Ранее сам Гаджиев назвал обвинение в хулиганстве сфабрикованным на основании жалобы потерпевшей Ульвии Аловлу, "как он считает, выполнявшей приказ "своих кураторов во власти". То же самое касалось и обвинения в "неуважении к суду", потому что этого с его стороны не было. Все другие экономические обвинения Гаджиев назвал незаконными.

По его словам,  судейский состав Верховного суда отложил объявление решения. «Судьи мотивировали это тем, что им необходимо дополнительное время  для рассмотрения многочисленных доводов защиты. Надеемся, что это не тактическая уловка и суд действительно вникнет в доводы защиты и примет объективное и справедливое решение, освободит наконец Гаджиева», - сказал адвокат.

По его словам, Гаджиев принял участие в процессе и выступил в свою защиту. «Бахтияр содержится в Исправительном учреждении-6. Жалоб на условия содержания не имеет», - сказал адвокат.

Сотрудник Верховного суда подтвердил информацию о переносе слушаний.

Напомним, что в январе содокладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен и генеральный докладчик ассамблеи по политическим заключенным Торхильдур Сунна Эварсдоттир призвали освободить Гаджиева.  "Приговор повторяет "тревожный тренд произвольных арестов критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников через преследования и злоупотребления уголовным законодательством в нарушение верховенства закона", - отмечалось в заявлении представителей ПАСЕ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:00, 5 ноября 2025
Эвакуированы застрявшие в горах Карачаево-Черкесии туристы
11:04, 5 ноября 2025
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане
09:06, 5 ноября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
08:08, 5 ноября 2025
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
06:25, 5 ноября 2025
Атака дронов зафиксирована в четырех районах Ростовской области
23:54, 4 ноября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Бывшие лидеры Карабаха в суде. Фото: https://ru.trend.az/azerbaijan/politics/4084873.html
12:02, 5 ноября 2025
Пользователи Facebook* поспорили о виновности карабахских лидеров
Задержание в Азербайджане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:26, 5 ноября 2025
Житель Азербайджана обвинен в госизмене
04:26, 5 ноября 2025
Дошло до суда дело об убийстве генерала Кириллова
Рубен Варданян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:50, 4 ноября 2025
Рубен Варданян отказался от государственного защитника
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
16:00, 4 ноября 2025
Осужденный журналист Бабалы пожаловался на лишение пенсии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Больница Казбековского района. Фото: https://kazbekcrb.ru/
05 ноября 2025, 11:04
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
04 ноября 2025, 22:14
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
04 ноября 2025, 17:45
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
04 ноября 2025, 14:02
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше