Верховный суд Азербайджана счел слишком большим число доводов о невиновности Бахтияра Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отложил решение по кассационной жалобе на приговор активисту Бахтияру Гаджиеву, поскольку требуется дополнительное время для рассмотрения доводов защиты.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года гособвинитель потребовал признать Бахтияра Гаджиева виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы. 13 января суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву, который известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, были предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменяется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделка документа. Гаджиев отверг все обвинения.

Сегодня в Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы на приговор Гаджиеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, сторона защиты просила суд оправдать Гаджиева по всем пунктам обвинения и освободить активиста. Защитник обратил внимание на то, что Гаджиев был первоначально арестован по обвинениям в хулиганстве и неуважении к суду. "Эти обвинения были надуманны и в ходе судебного разбирательства версия обвинения развалилась", - сказал адвокат.

"Если обвинения были бы даже обоснованы, Гаджиев отбыл в заключении три года, то есть больше чем полагалось по указанным статьям. Уже спустя много месяцев после ареста ему предъявили обвинения в экономических преступлениях. При этом, они были выдвинуты на основе некоего электронного письма из анонимного источника в полицию о том, что Бахияр Гаджиев якобы получает гранты от западных организаций и планирует осуществить в Азербайджане госпереворот. Но согласно законодательству Азербайджана, информация из анонимного источника не может стать объектом расследования. Таким образом, доказательства, добытые незаконным путем, не могут использоваться для обвинения и уголовного преследования кого-либо. Только один этот факт позволяет оправдать его. Тем не менее, мы представили многочисленные доказательства невиновности Гаджиева по существу предъявленных обвинений», - сказал Садыгов.

Ранее сам Гаджиев назвал обвинение в хулиганстве сфабрикованным на основании жалобы потерпевшей Ульвии Аловлу, "как он считает, выполнявшей приказ "своих кураторов во власти". То же самое касалось и обвинения в "неуважении к суду", потому что этого с его стороны не было. Все другие экономические обвинения Гаджиев назвал незаконными.

По его словам, судейский состав Верховного суда отложил объявление решения. «Судьи мотивировали это тем, что им необходимо дополнительное время для рассмотрения многочисленных доводов защиты. Надеемся, что это не тактическая уловка и суд действительно вникнет в доводы защиты и примет объективное и справедливое решение, освободит наконец Гаджиева», - сказал адвокат.

По его словам, Гаджиев принял участие в процессе и выступил в свою защиту. «Бахтияр содержится в Исправительном учреждении-6. Жалоб на условия содержания не имеет», - сказал адвокат.

Сотрудник Верховного суда подтвердил информацию о переносе слушаний.

Напомним, что в январе содокладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен и генеральный докладчик ассамблеи по политическим заключенным Торхильдур Сунна Эварсдоттир призвали освободить Гаджиева. "Приговор повторяет "тревожный тренд произвольных арестов критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников через преследования и злоупотребления уголовным законодательством в нарушение верховенства закона", - отмечалось в заявлении представителей ПАСЕ.