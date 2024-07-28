Свыше 2600 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"

28 июля 2024, 23:31

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Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 2700 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром очередь на КПП "Верхний Ларс" составляла более 2700 транспортных средств. Ожидание проезда составляло не менее четырех часов, сообщали водители в соцсети.

По данным центра управления дорожным движением Северной Осетии на 23.20 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге остается пробка из 2644 автомобилей, при этом движение через границу в течение дня не закрывалось.

При этом прохождения границы со стороны Грузии занимает не так много времени, об этом пишут водители машин и пассажиры в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)".

"С 19:00 армяно- грузинскую границу за час проехали, и также за час проехали грузино-русскую границу, сейчас не сильно загружена граница", - поделилась Сирушо Амбарцумян.

"Да пробка есть время как мы встали в пробку 20.00 (19.00 мск) и еще стоим в сторону России", - написала в 19.23 мск Milena Sarukhanyan.

"Туннели пролетели и стали", - отметила Маргарита Белоногова в 22.44 мск.