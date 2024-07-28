28 июля 2024, 23:31
Свыше 2600 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
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Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 2700 автомобилей.
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром очередь на КПП "Верхний Ларс" составляла более 2700 транспортных средств. Ожидание проезда составляло не менее четырех часов, сообщали водители в соцсети.
По данным центра управления дорожным движением Северной Осетии на 23.20 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге остается пробка из 2644 автомобилей, при этом движение через границу в течение дня не закрывалось.
При этом прохождения границы со стороны Грузии занимает не так много времени, об этом пишут водители машин и пассажиры в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)".
Напомним, что 14 июля на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 2505 автомобилей. Водители и пассажиры тогда отметили, что долго ожидать пропуска через границу не приходится.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
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Автор: "Кавказский узел"