28 июля 2024, 23:31

Свыше 2600 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"

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Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры почти 2700 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром очередь на КПП "Верхний Ларс" составляла более 2700 транспортных средств. Ожидание проезда составляло не менее четырех часов, сообщали водители в соцсети.

По данным центра управления дорожным движением Северной Осетии на 23.20 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге остается пробка из 2644 автомобилей, при этом движение через границу в течение дня не закрывалось.

При этом прохождения границы со стороны Грузии занимает не так много времени, об этом пишут водители машин и пассажиры в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)".

"С 19:00 армяно- грузинскую границу за час проехали, и также за час проехали грузино-русскую границу, сейчас не сильно загружена граница", - поделилась Сирушо Амбарцумян.
"Да пробка есть время как мы встали в пробку 20.00 (19.00 мск) и еще стоим в сторону России", - написала в 19.23 мск Milena Sarukhanyan.
"Туннели пролетели и стали", - отметила Маргарита Белоногова в 22.44 мск.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" в республике возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди. Он потребовал от подчиненных устранить заторы.

Напомним, что 14 июля на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 2505 автомобилей. Водители и пассажиры тогда отметили, что долго ожидать пропуска через границу не приходится.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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