Представители ПАСЕ раскритиковали приговор Бахтияру Гаджиеву

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Содокладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана и генеральный докладчик ассамблеи по политическим заключенным призвали освободить приговоренного к 10 годам колонии Бахтияра Гаджиева и всех других арестованных за критику правительства Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года гособвинитель потребовал признать Бахтияра Гаджиева виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы. 13 января суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву, который известен своей критикой в адрес властей Азербайджана, были предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана. В частности, ему вменяется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство, неуважение к суду и подделка документа. Гаджиев отверг все обвинения.

Содокладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен (Норвегия) и генеральный докладчик ассамблеи по политическим заключенным Торхильдур Сунна Эварсдоттир (Исландия) 16 января выразили глубокую обеспокоенность недавним приговором известному азербайджанскому гражданскому активисту Бахтияру Гаджиеву, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

"Мы глубоко встревожены приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 января, который приговорил господина Гаджиева к 10 годам лишения свободы, конфисковал его квартиру в Баку и средства на его банковских счетах, а также запретил ему заниматься образовательной деятельностью в течение одного года после освобождения. Этот приговор несправедлив и несоразмерен предполагаемым правонарушениям», - отметили представители ПАСЕ.

Она напомнили, что Гаджиев был арестован 9 декабря 2022 года и первоначально обвинялся в хулиганстве и неуважении к суду. Позднее ему были предъявлены обвинения в экономических преступлениях, связанных с предполагаемым нецелевым использованием грантов. Он отверг все эти обвинения, назвав их «полностью сфабрикованными» и «политически мотивированными». Правозащитные организации считают его политическим заключенным, далее указали Кристофферсен и Эварсдоттир.

Они напомнили, что в заявлении содокладчиков ПАСЕ от 13 февраля 2023 года уже выражалась обеспокоенность «произвольным характером его предварительного заключения», которое, как предполагается, было связано с его «критикой правительства».

"Приговор от 13 января повторяет «тревожный тренд произвольных арестов критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников через преследования и злоупотребления уголовным законодательством в нарушение верховенства закона", - отмечено далее в заявлении представителей ПАСЕ.

Они призвали власти Азербайджана «пересмотреть это решение в соответствии с международными стандартами в области прав человека» и «немедленно освободить Гаджиева и всех других, кто остается под стражей в отместку за их критику правительства и/или их правозащитную деятельность».

В азербайджанских СМИ опубликован 6-страничный текст последнего слова Гаджиева в суде.

Он указал, что в ходе судебного следствия версия обвинения против него была «развалена» "Для выдвижения против меня обвинений по экономическим преступлениям за основу было принято письмо, направленное в МВД с анонимного адреса. Его автор утверждал, что я якобы получил от иностранных организаций 200 тысяч манатов грантов, чтобы подготовить госпереворот в Азербайджане. В зале суда была предпринята попытка отправить на тот адрес письмо и выяснилось, что такой адрес вообще не существует", - цитирует Гаджиева агентство Turan.

Далее он указал на несостоятельность обвинения ему в контрабанде. "К примеру, утверждается, что в 2020-2022 годах на мои банковские счета в Грузии поступали грантовые средства, которые я якобы контрабандным путем доставлял в Азербайджан. Однако по сведениям, полученным моими адвокатами о погранпереходах из Азербайджана и Грузии, в 2019-2022 годах я вообще не был в Грузии», - отмечает Гаджиев.

Он также заявил о необъективности следствия. "Стороной защиты было подано свыше 60 письменных ходатайства, а с учетом устных ходатайств - всего около 100 ходатайств. Однако ни одного свидетеля защиты суд не пригласил и не допросил. Ни одно представленное нами доказательство не было исследовано судом. По нашей инициативе ни одна экспертиза не была проведена, не был проведен ни один судебный эксперимент. Суд не осмелился не только освободить меня под домашний арест, но и даже позволить мне сесть рядом с адвокатами", - подчеркнул Гаджиев.

Гаджиев заявил, что уголовное дело против него было «политическим наказом» в отместку его призывы к международным санкциям против нарушителей прав человека в Азербайджане. Гаджиев указывает, что его задержание последовало сразу после применения санкций США против сотрудника азербайджанской полиции.

Адвокат Гаджиева Джавад Джвадов также назвал приговор неправомерным. "Само начало расследования против Гаджиева дела об экономических преступлениях было незаконным. Причиной расследования стало некое анонимное письмо из анонимного источника о получении Гаджиевым грантов и подготовке им некоего переворота. Но согласно законодательству Азербайджана, информация из анонимного источника не может стать объектом расследования. Таким образом, доказательства, добытые незаконным путем, не могут использоваться для обвинения кого-либо. Мы просили оправдать Гаджиева. Но его осудили. Теперь мы подадим апелляцию", - ранее сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Европейский союз выразил сожаление в связи с приговорами активистам и журналистам в Азербайджане и призвал к освобождению политзаключенных. C таким же призывом выступило и посольство США в Азербайджане, в частности указав на дело Гаджиева. В МИД Азербайджана отвергли критику посольства США в связи с приговором активисту Бахтияру Гаджиеву.

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