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19:09, 15 января 2025

Евросоюз и США призвали Азербайджан освободить активистов

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский союз выразил сожаление в связи с приговорами активистам и журналистам в Азербайджане и призвал к освобождению политзаключенных. C таким же призывом выступило и посольство США в Азербайджане. 

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Европарламент принял "Резолюцию по продолжающимся репрессиям против гражданского общества и независимых СМИ в Азербайджане и по делам доктора Губада Ибадоглу, Анара Мамедли, Кямрана Мамедли, Руфата Сафарова и Meydan TV". Европарламент осудил преследование активистов и сотрудников независимых СМИ в Азербайджане и призвал освободить политических заключенных, а также ввести санкции против помощника главы государства и руководителей двух силовых ведомств..

Постоянная Делегация ЕС в Азербайджане выступила с заявлением в связи с последними судебными решениями о лишении свободы ряда представителей гражданского общества и медиа страны.

 "Европейский союз выразил сожаление осуждением к лишению свободы активистов Бахтияра Гаджиева, Раиля Аббасова и Ильхамиза Гулиева, журналиста Kanal-11 Теймура Керимова, а также члена профсоюза Афияддина Мамедова. Мы призываем к освобождению всех арестованных за реализацию фундаментальных прав человека", - говорится в заявлении делегации ЕС, опубликованном на ее аккаунте в Facebook*.

 С призывом освободить «несправедливо арестованных» выступило и посольство США в Азербайджане. "Соединенные Штаты были глубоко разочарованы недавним решением суда против Бахтияра Гаджиева. Мы продолжаем призывать Азербайджан придерживаться своих международных обязательств и освободить несправедливо арестованных», - говорится в публикации на аккаунте посольства в социальной сети X.

В МИД Азербайджана отвергли критику посольства США в связи с приговором активисту Бахтияру Гаджиеву. "Законное решение суда в отношении Бахтияра Гаджиева основано на многочисленных доказательствах по делу, и внешнее вмешательство в судебные процедуры недопустимо. Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах за один и тот же вид налогового мошенничества и финансовых преступлений предусмотрено многократно суровое наказание, которое может достигать 30 лет лишения свободы, почему-то там разочарованы наказаниями за подобные преступления в других странах? Похоже, что такой подход основан на политических интересах, а не возвышении важности верховенства закона", - написал в социальной сети X официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Азербайджанский правозащитник, директор Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов не согласен с доводами МИД Азербайджана.

"Дело не в том, в какой стране какое наказание предусмотрено за совершение экономических преступлений. Вопрос в том, насколько справедливо дела расследуются и основываются на достоверных доказательствах, а также в единообразном применении доказательств. В то время, как обвиняемых в хищении сотен миллионов манатов чиновников в Азербайджане на период следствия оставляют на свободе и в итоге им выносят условное наказание, таких активистов как Бахтияр Гаджиев лишают свободы на 10 лет. Красноречивый пример тому - недавний процесс над двумя бывшими сотрудниками Нахичеванской таможни – Рафаэлем Алиевым и Мансуром Аскеровым, которые были признаны виновными в расхищении 400 миллионов манатов, но получили условное наказание. И на этом фоне разоблачающих коррупцию журналистов и активистов бросают в тюрьмы", - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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