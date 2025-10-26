Двое верующих из кубанской станицы отвергли обвинение в экстремизме

Суд на Кубани приговорил к условному сроку Владимира Лепского и Ирину Зинину, посчитав их участниками экстремистской организации. Оба Свидетеля Иеговы* в суде отвергли обвинение.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Их дело было передано в суд в сентябре 2024 года.

В начале октября стало известно, что суд приговорил 62-летнюю пенсионерку из Выселок Наталью Новоселецкую к двум годам лишения свободы условно. Женщина отвергла обвинение в участии в экстремистской деятельности. 50-летняя Ирина Ушакова была приговорена к такому же наказанию в июле.

59-летний Владимир Лепский приговорен к двум годам лишения свободы условно. Верующему инкриминировали то, что он «читал вслух религиозные книги», сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

Владимир Лепский более 20 лет проработал на железной дороге, был составителем поездов и регулировщиком скорости движения вагонов. Уголовное дело в отношении него возбудили, когда он уже не жил в Выселках, однако он вернулся в станицу.

Я приехал потому, что не считаю себя виновным

"В станице у нас нет ни квартиры, ни дома. Благодаря помощи друзей мы нашли недорогую квартиру… Я мог не приехать, спрятаться, и никто бы меня не нашел. Но я приехал потому, что не считаю себя виновным", - заявил он в суде.

Приговор Лепскому вынесен 24 октября, он стал четвертым за месяц обвинительным приговором Свидетелю Иеговы*, вынесенным Выселковским районным судом: 21 октября тот же суд признал 37-летнюю Ирину Зинину виновной в экстремизме и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, отмечается в публикации.

Несправедливо возбуждают уголовные дела против законопослушных, порядочных людей

Ирине Зининой инкриминировалось обсуждение Библии с друзьями. "Из-за применения данного закона [об экстремизме] у многих людей складывается ко мне неверное отношение. Все же очень много сочувствующих людей, которые возмущены тем, что несправедливо возбуждают уголовные дела против законопослушных, порядочных людей. Печально, что этот закон применяют к мирным гражданам разных возрастов", - заявила в суде Ирина Зинина перед оглашением приговора.

В июне 72-летняя мать Ирины, Свидетель Иеговы* Людмила Зинина, была приговорена к двум годам лишения свободы условно. До приговора женщина находилась под подпиской о невыезде. Она рассказала, что из-за болезней ног и позвоночника с трудом передвигается, что создало ей сложности при поездках в суд.

Ирина Зинина не согласилась с обвинением в экстремизме. "Библейские практические советы помогают мне всю мою сознательную жизнь, например: оставаться добрым и порядочным человеком, добросовестно выполнять свою работу и возложенные на меня обязанности. На работе по совместительству - это роль сиделки - мне приходится ухаживать за людьми разного происхождения, статуса, религии, и все остаются довольными… Ко мне обращаются по ремонту и пошиву одежды, за помощью в уборке в качестве клинера, по строительному ремонту. С готовностью и усердием выполняю эти поручения", - приводятся в публикации ее слова.

21 и 24 октября судья Елизавета Проскурякова вынесла два приговора обвиняемым по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации), указано в карточках уголовных дел на сайте Выселковского райсуда. Информация о подсудимых и их защитниках в обеих карточках скрыта.

Напомним, в октябре суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 53-летнюю Свидетеля Иеговы* из станицы Выселки Елену Румянцеву. Вопреки доводам защиты и показаниям свидетеля суд счел ее участницей экстремистской организации. Румянцева отвергла обвинения.

Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония? Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Более ста верующих уже получили реальные сроки в колониях. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию.

В феврале 2022 года у Елены Румянцевой и ее дочери Василины Пенской прошли обыски. В основу уголовного дела легли показания тайного свидетеля, который вел аудио- и видеозаписи богослужений. Его показания фигурируют в деле несколько верующих. В то же время в суде он заявил, что не знаком с Пенской и не может подтвердить, что она участвовала в богослужениях. Про Румянцеву он также не сообщил суду ничего конкретного, кроме того что она присутствовала на богослужениях. В августе стало известно, что суд приговорил 27-летнюю Василину Пенскую к двум годам лишения свободы условно.

Еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.