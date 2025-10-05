Пенсионерка из кубанской станицы осуждена по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к условному сроку жительницу станицы Выселки Наталью Новоселецкую, посчитав ее участницей ячейки экстремистской организации. Пенсионерка не признала вину.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля 50-летняя жительница станицы Выселки Ирина Ушакова была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Поводом для уголовного преследования по делу об экстремизме стали "участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях" и "религиозные дискуссии".

По версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Их дело было передано в суд в сентябре 2024 года.

Суд приговорил 62-летнюю пенсионерку Наталью Новоселецкую к двум годам условного лишения свободы, признав ее виновной в участии в экстремистской деятельности, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

Уверена, что библейские принципы никогда не принесут никому вреда

Верующая отказалась признать вину. "Я хожу по улицам, не опуская глаз, потому что знаю, что не встречу человека, которого бы я обманула, обокрала или оклеветала. Я уверена, что библейские принципы никогда не принесут никому вреда, потому что они всегда основываются на любви", - приводятся в публикации ее слова.

По словам Новоселецкой, о ее невиновности заявляла суду и адвокат по назначению. "Говорила о том, что я к экстремизму не имею никакого отношения. В прениях она разнесла в щепки каждый пункт обвинения", - рассказала осужденная.

У обвиняемых по этому делу жителей станицы Выселки нет адвокатов по соглашению, рассказал в сентябре 2024 года представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский. "Верующие защищают себя самостоятельно", - пояснил он "Кавказскому узлу".

Напомним, в мае 2022 года суд приговорил к четырем годам колонии Людмилу Щеколдину из станицы Павловской, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении верующих в ее ряды. Щеколдина подала апелляционную жалобу, указав, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции. Однако Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор женщине.

При этом еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.