Свидетель Иеговы* из Краснодарского края осуждена условно

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Суд приговорил к двум годам условного срока Свидетеля Иеговы* из станицы Выселки Василину Пенскую.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Свидетель Иеговы* из станицы Выселки Ирина Ушакова была приговорена к двум годам лишения свободы условно.

Суд признал 27-летнюю Свидетеля Иеговы* из станицы Выселки Василину Пенскую виновной в участии в деятельности экстремистской организации, сообщает 4 августа "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале.

В феврале 2022 года в домах Пенской и ее матери прошли обыски, летом 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело, в основу которого легли показания тайного свидетеля. Отмечается, что этот свидетель записывал аудио и видео богослужений, его показания фигурируют в деле несколько верующих. В то же время в суде он заявил, что не знаком с Пенской и не может подтвердить, что она участвовала в богослужениях.

Суд приговорил Пенскую к двум годам условного срока.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.