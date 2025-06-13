Свидетель Иеговы* из кубанской станицы приговорена к условному сроку

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Суд приговорил 72-летнюю верующую Людмилу Зинину к двум годам лишения свободы условно, посчитав ее участницей экстремистской ячейки в станице Выселки.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года прошли обыски у более чем 30 Свидетелей Иеговы* в Краснодарском крае, в том числе в станице Выселки. Позднее было возбуждено по меньшей мере два уголовных дела в отношении жителей станицы, в том числе в отношении 76-летнего Владимира Колесникова. В сентябре 2024 года расследование одного из этих дел было завершено.

72-летняя Свидетельница Иеговы* Людмила Зинина из станицы Выселки приговорена к двум годам лишения свободы условно по делу об участии в экстремистской организации, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов).

Если бы не помощь друзей, я не смогла бы туда добираться

До приговора женщина находилась под подпиской о невыезде. Она рассказала, что из-за болезней ног и позвоночника с трудом передвигается. "Суды проходили в соседнем населенном пункте. Общественный транспорт ходит, но всего два раза в день. Если бы не помощь друзей, я не смогла бы туда добираться. Они регулярно возили меня на суды", - приводятся в публикации ее слова.

Дело в отношении Зининой возбудили в феврале 2022 года, после массовых обысков у верующих в Выселках. "Всего по делу проходят 15 человек, включая дочь Зининой, Ирину, все они находятся под запретом определенных действий или подпиской о невыезде, приговор пока что вынесли только Людмиле", - сообщили правозащитники.

Напомним, Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных людей исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен верующих, в том числе на юге России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В октябре 2021 года пленум Верховного суда постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако гособвинители игнорируют это решение, указали адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с преследованием Свидетелей Иеговы*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.