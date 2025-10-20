×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:03, 20 октября 2025

Верующая из кубанской станицы осуждена по обвинению в экстремизме

Елена Румянцева. Фото с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к условному сроку жительницу станицы Выселки Елену Румянцеву, вопреки доводам защиты и показаниям свидетеля посчитав ее участницей экстремистской организации. Подсудимая заявила о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в августе стало известно, что суд приговорил 27-летнюю Свидетеля Иеговы* из станицы Выселки Василину Пенскую к двум годам лишения свободы условно, признав ее виновной в участии в деятельности экстремистской организации.

В феврале 2022 года в домах Пенской и ее матери прошли обыски. Летом 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело, в основу которого легли показания тайного свидетеля. Этот свидетель вел аудио- и видеозаписи богослужений, его показания фигурируют в деле несколько верующих. В то же время в суде он заявил, что не знаком с Пенской и не может подтвердить, что она участвовала в богослужениях.

Засекреченный свидетель не подтвердил вину подсудимой

Судья Выселковского райсуда Елизавета Проскурякова приговорила 53-летнюю Елену Румянцеву – мать Василины Пенской - к двум годам лишения свободы условно и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в экстремизме, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

В суде защита верующей обратила внимание на "многочисленные нарушения", отмечается в публикации. В частности, одна из экспертиз в деле не имела отношения к Румянцевой, а засекреченный свидетель не смог сказать про Румянцеву ничего конкретного, кроме того, что она присутствовала на богослужениях. Кроме того, следователь признал, что в вещдоках не найдено ничего относящегося к делу Румянцевой, говорится в публикации.

Моя вера основана на любви. Она не имеет ничего общего с экстремизмом

Елена Румянцева в суде отвергла обвинения. "Я хочу сказать ясно: моя вера основана на любви. Она учит меня быть честной, доброй и уважительной к каждому человеку. Она не имеет ничего общего с экстремизмом", - заявила она.

11 верующих из станицы Выселки подверглись уголовному преследованию

Дело Елены Румянцевой - одно из 11, возбужденных в отношении верующих из станицы Выселки. Всего в Краснодарском крае преследованию подверглись уже 38 Свидетелей Иеговы*, отмечается в публикации.

Напомним, 4 июля 50-летняя жительница станицы Выселки Ирина Ушакова была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Поводом для уголовного преследования по делу об экстремизме стали "участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях" и "религиозные дискуссии".

62-летнюю пенсионерку Наталью Новоселецкую из той же станицы суд приговорил к двум годам условного лишения свободы. Верующая отказалась признать вину.

Цитата из Библии на стене здания, где волгоградские Свидетели Иеговы*, включая верующих из числа местных армян, собирались для богослужений до запрета их общины. Фото Вячеслава Ященко для
00:51 23.01.2024
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Более ста верующих уже получили реальные сроки в колониях. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию.

В мае 2022 года суд приговорил к четырем годам колонии Свидетеля Иеговы* Людмилу Щеколдину из станицы Павловской. Щеколдина в апелляционной жалобе на приговор указала, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции. Однако Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор женщине.

При этом еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:30, 20 октября 2025
Конфликт футболистов "Ахмата" и "Краснодара" завершился примирением
Паром. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" спикером.
01:33, 20 октября 2025
Компания из Сочи сочла надуманными претензии Кондратьева к парому с Трабзоном
Активисты раздают листовки с призывом поучаствовать в общественном обсуждении. Скриншот фото из Telegram-канала "Красный темник" от 19.10.25, https://t.me/redtemnik/6058.
00:33, 20 октября 2025
Общественное обсуждение застройки набережной вызвало активность краснодарцев
Волонтеры на фоне собранных мешков с мазутом.Стоп-кадр видео штаба "Дельфины" от 19.08.25, https://t.me/shtab_delfin/1305
17:33, 19 октября 2025
Волонтеры посетовали на игнорирование властями их вклада в уборку мазута на Кубани
Янина и Алексей Копайгородские. Кадры видео судов общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/5870, https://t.me/moscowcourts/5872 Коллаж "Кавказского узла".
14:39, 19 октября 2025
Следователь обвинил Копайгородских в препятствиях передаче дела в суд
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше