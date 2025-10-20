Верующая из кубанской станицы осуждена по обвинению в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к условному сроку жительницу станицы Выселки Елену Румянцеву, вопреки доводам защиты и показаниям свидетеля посчитав ее участницей экстремистской организации. Подсудимая заявила о невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в августе стало известно, что суд приговорил 27-летнюю Свидетеля Иеговы* из станицы Выселки Василину Пенскую к двум годам лишения свободы условно, признав ее виновной в участии в деятельности экстремистской организации.

В феврале 2022 года в домах Пенской и ее матери прошли обыски. Летом 2023 года против нее было возбуждено уголовное дело, в основу которого легли показания тайного свидетеля. Этот свидетель вел аудио- и видеозаписи богослужений, его показания фигурируют в деле несколько верующих. В то же время в суде он заявил, что не знаком с Пенской и не может подтвердить, что она участвовала в богослужениях.

Засекреченный свидетель не подтвердил вину подсудимой

Судья Выселковского райсуда Елизавета Проскурякова приговорила 53-летнюю Елену Румянцеву – мать Василины Пенской - к двум годам лишения свободы условно и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в экстремизме, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

В суде защита верующей обратила внимание на "многочисленные нарушения", отмечается в публикации. В частности, одна из экспертиз в деле не имела отношения к Румянцевой, а засекреченный свидетель не смог сказать про Румянцеву ничего конкретного, кроме того, что она присутствовала на богослужениях. Кроме того, следователь признал, что в вещдоках не найдено ничего относящегося к делу Румянцевой, говорится в публикации.

Моя вера основана на любви. Она не имеет ничего общего с экстремизмом

Елена Румянцева в суде отвергла обвинения. "Я хочу сказать ясно: моя вера основана на любви. Она учит меня быть честной, доброй и уважительной к каждому человеку. Она не имеет ничего общего с экстремизмом", - заявила она.

11 верующих из станицы Выселки подверглись уголовному преследованию

Дело Елены Румянцевой - одно из 11, возбужденных в отношении верующих из станицы Выселки. Всего в Краснодарском крае преследованию подверглись уже 38 Свидетелей Иеговы*, отмечается в публикации.

Напомним, 4 июля 50-летняя жительница станицы Выселки Ирина Ушакова была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Поводом для уголовного преследования по делу об экстремизме стали "участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях" и "религиозные дискуссии".

62-летнюю пенсионерку Наталью Новоселецкую из той же станицы суд приговорил к двум годам условного лишения свободы. Верующая отказалась признать вину.

Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония? Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Более ста верующих уже получили реальные сроки в колониях. Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию.

В мае 2022 года суд приговорил к четырем годам колонии Свидетеля Иеговы* Людмилу Щеколдину из станицы Павловской. Щеколдина в апелляционной жалобе на приговор указала, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции. Однако Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор женщине.

При этом еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.