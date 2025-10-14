Аналитики оценили накал страстей на Кавказе при голосовании за дизайн 500-рублевой купюры

Само по себе голосование за новый дизайн купюры в 500 рублей не является чем-то необычным, но Центробанк не обеспечил достаточную прозрачность процесса, из-за чего конкурс превратился в соревнование между народами Кавказа, которое усугубило использование админресурса.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Банк России досрочно остановил голосование за символы для новой 500-рублевой купюры, заявив, что при голосовании наблюдалось множество попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". Голосование решено провести позднее с более жесткими условиями. По данным на 12 октября, в результатах онлайн-голосования гора Эльбрус значительно обгоняла "Грозный-Сити". Однако власти Чечни объявили прекращение голосования победой.

10 октября Рамзан Кадыров объявил о розыгрыше десяти iPhone 17 среди тех, кто четыре раза (во "ВКонтакте", "Одноклассниках", по электронной почте и на "Госуслугах") проголосует за изображение "Грозного-Сити" на оборотной стороне купюры и сообщит об этом в соцсетях. Вечером 10 октября Центробанк изменил условия голосования, оставив возможность отдать голос только через "Госуслуги". Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Центробанк поменял правила игры в тот момент, когда лидером голосования стал "Грозный-Сити".

Общественный деятель и правозащитник из Кабардино-Балкарии Светлана Алиева рассказала 13 октября корреспонденту "Кавказского узла", что призывы голосовать за Эльбрус она прочитала на сайтах администрации главы республики, местных администраций Баксанского и Эльбрусского районов, Минздрава КБР, а также в частных телеграм-каналах.

«Я также считаю, что если выбирать, что запечатлеть на купюре, то, разумеется, предпочтение следует отдать горе Эльбрус. Хотя бы потому, что это природная достопримечательность, известная во всем мире. Хочется также напомнить о подвиге советских солдат, воевавших на Эльбрусе в ходе Великой отечественной войне, и погибших на горе. Именно гора Эльбрус заслуживает быть на банкнотах», - считает Алиева.

Журналист Мадина Шавлохова считает, что решение Центробанка объявить голосование было просто неправильно "оформлено". «Инициатива Центрального банка провести народное голосование, обратившись напрямую к общественности, безусловно, заслуживает уважения как попытка вовлечь граждан в процесс принятия решений. Однако для столь значимого проекта требовалось более основательное и «взрослое» оформление, включающее полноценную систему регистрации и верификации участников, чего, к сожалению, не было сделано. В итоге эта недоработка привела к скандалу: победитель конкурса – гора Эльбрус так и остался без заслуженного признания. Организатор, Центральный банк, выступил с обвинениями в адрес голосующих, заявив о подтасовке голосов. Но подобная ситуация в первую очередь указывает на серьезные недостатки в самой организации голосования. Ответственность за обеспечение честности и прозрачности процесса лежит именно на организаторе, а не на участниках. Перекладывание вины на общественность не только подрывает доверие к подобным инициативам, но и оставляет осадок. В следующий раз люди 100 раз подумают, воспринимать ли им всерьез инициативы этой госструктуры», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанский журналист Идрис Юсупов* считает, что, говоря о происходящем вокруг онлайн-голосования, необходимо знать контекст.

"Информация об этом конкурсе ведь появилась не в последние несколько дней, но в информационную повестку это зашло буквально в последнюю неделю. Такие конкурсы именно на размещение изображений на тех или иных купюрах, в принципе, Центробанк периодически проводит. Это стандартная практика, когда для купюр выбирают изображение более-менее знаковое. В этот раз конкурс решили на Северной Кавказе сделать. В принципе, с самого начала голосования, по крайней мере, в Дагестане, - не знаю, как в Чечне или в других регионах, - такой активности вообще особо не замечалось. То есть эта активность появилась только после шумихи, которая была поднята активным участием со стороны Чеченской республики",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, дагестанские власти активизировались, глядя на активность чеченской аудитории. "Этот конкурс длился около двух недель. Власти Чечни хотели продвинуть свое изображение, и поэтому они начали подключать ресурс административный, общественный, призывали жителей Чеченской республики организованно отдавать голоса. Причем, как я понимаю, там система была такая, что один и тот же человек мог там четырьмя разными способами отдать голос. Это увеличивало количество голосов", - отметил Юсупов*.

Дагестан включился буквально в последние несколько дней, до примерно 10 октября такой сильной активности в республике не было, хотя информация была о том, что конкурс объявлен 1 октября. "Только когда этот инфоповод уже вышел практически на пик, когда уже была явная конкуренция между комплексом "Грозной Сити" и горой Эльбрус, началась активная агитация в Дагестане", - рассказал журналист.

По его мнению, активное включение Дагестана, тем не менее, не могло как-то сильно повлиять на результаты конкурса. «Потому что, на самом деле, у лидеров результаты уже зашкалили, по-моему, за миллион голосов. То есть надо представлять порядок цифр какой уже, сколько людей было уже вовлечено в это. Несмотря на активизацию - смс, обещания вознаграждения - пошли уже какие-то мемы, шуточки. Например, кто-то говорит, что не будет пользоваться 500-рублёвкой с изображением Дербента, потому что это недостойная купюра, ведь Дербенту, как оказалось, не 2000, а 5000 лет. Поэтому только 5-тысячная купюра его достойна», - сказал Юсупов*.

Он считает, что претензии представителей Чеченской Республики к достоверности результатов голосования могут быть вполне обоснованы. «С их (чеченской) стороны была проведена большая организационная работа, были какие-то рассылки, организовывались какие-то конкурсы или обещания подарков, и по свидетельствам, у них рост голосов шел вполне органически. То есть это голоса более-менее реальные, даже учитывая то, что там несколько раз можно было проголосовать, но все равно голосовали люди. А ту ситуацию, которую они описывали, что после органического роста голосов за "Грозный-Сити" шел такой всплеск, резкая прибавка к голосам за Эльбрус - это как раз может свидетельствовать о том, что голосование за Эльбрус подвергалось какому-то ручному вмешательству», - пояснил журналист.

По его словам, в истории с голосованием за изображение на 500 рублевой купюре «коса» административного ресурса нашла на «камень» ручного вмешательства в итоги электронного голосования. «Претензии Дудаева, а затем самого Кадырова понятны, потому что помимо даже их административного ресурса было просто ручное вмешательство в голосование, и, таким образом, были скорректированы результаты», - подчеркнул Юсупов*.

Чеченский политолог Руслан Кутаев** считает, что голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры было специально направлено на осложнение отношений между народами Кавказа.

«Это задумано <...> властями, чтобы и так сложные отношения между народами Кавказа еще более усложнить, то есть усилить противодействие, недоверие и противостояние. И лучше было бы, чтобы чеченцы и кавказские народы не участвовали в таком конкурсе. Если бы была моя воля, я попросил бы не участвовать ни в каких событиях агрессивного государства. Конкурс призван показать, что Кавказ они покорили, что Кавказ под ними, нет сопротивления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, добавил он, раз уж конкурс проводился, то лучшим символом был бы Эльбрус. «Эльбрус - это общекавказское. Эльбрус - это гора, которая не принадлежит никому. Это гора, которая является символом всего Кавказа. Поэтому какие-то построения, какие-то сооружения не могут сравниться с вершиной Эльбрус", - считает Кутаев*.

Минтуризма Дагестана объявило 10 октября о розыгрыше квартиры, машины и 10 iPhone среди тех, кто проголосует за изображение Дербентской крепости на оборотной стороне 500-рублевой купюры. К голосованию привлечены бюджетники.

Напомним, идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре раскритиковала "Русская община", назвав это "идеологической диверсией". Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного.

При этом главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, а пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России.

Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством.

Новости, посвященные голосованию за изображение на 500-рублейвой банкноте, "Кавказский узел" собирает в подшивке "Борьба за 500 рублей на Кавказе".