Приговор экономисту Гасымову оставлен в силе вопреки доводам о невиновности

Апелляционный суд в Баку отказался изменить приговор экономисту Фазилю Гасымову, несмотря на доводы защиты и самого осужденного о его непричастности к изготовлению поддельных денег.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по обвинению в изготовлении поддельных денег. Защита назвала приговор несправедливым и пообещала обжаловать его.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, а затем арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд 29 сентября завершил процесс по жалобе на приговор Фазилю Гасымову и не удовлетворил ее, оставив приговор без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" брат осужденного Назим Гасымов.

Мой брат подаст кассационную жалобу

"Мой брат не согласен с решением суда. Он вновь указал на отсутствие доказательств его вины. Его обвиняют в изготовлении фальшивых денег, но он последние годы жил в Турции и занимался там научной деятельностью. Его оговорили. Мой брат подаст кассационную жалобу в Верховный суд", - сказал он.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по делу Фазиля Гасымова.

Приобщенные к делу фальшивые доллары, судя по серии и номерам, фигурировали также в других уголовных делах, указал после приговора Гасымову его адвокат Фуад Агаев. Он также обратил внимание, что другой обвиняемый, Анар Алиев, не опознал в Гасымове человека, с которым по видеосвязи обсуждал "поручения Губада Ибадоглу".

Напомним, в мае Фазиль Гасымов объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения, а в июне пожаловался на избиение надзирателями.

19 августа на заседании в Бакинском апелляционном суде Фазиль Гасымов попросил предоставить ему государственного адвоката. "У нас нет возможности нанять адвоката за свой счёт. Наше материальное положение очень тяжёлое. Мы вынуждены просить государство о назначении защитника", - пояснил тогда Назим Гасымов.

Политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.