×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:20, 30 сентября 2025

Приговор экономисту Гасымову оставлен в силе вопреки доводам о невиновности

Фазиль Гасымов. Фото: MEYDAN.TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался изменить приговор экономисту Фазилю Гасымову, несмотря на доводы защиты и самого осужденного о его непричастности к изготовлению поддельных денег.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта суд в Баку приговорил экономиста Фазиля Гасымова к девяти годам лишения свободы по обвинению в изготовлении поддельных денег. Защита назвала приговор несправедливым и пообещала обжаловать его.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, а затем арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. В деле был еще один обвиняемый – Анар Алиев, который дал показания против Гасымова. Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд 29 сентября завершил процесс по жалобе на приговор Фазилю Гасымову и не удовлетворил ее, оставив приговор без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" брат осужденного Назим Гасымов.

Мой брат подаст кассационную жалобу

"Мой брат не согласен с решением суда. Он вновь указал на отсутствие доказательств его вины. Его обвиняют в изготовлении фальшивых денег, но он последние годы жил в Турции и занимался там научной деятельностью. Его оговорили. Мой брат подаст кассационную жалобу в Верховный суд", - сказал он.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении по делу Фазиля Гасымова.

Приобщенные к делу фальшивые доллары, судя по серии и номерам, фигурировали также в других уголовных делах, указал после приговора Гасымову его адвокат Фуад Агаев. Он также обратил внимание, что другой обвиняемый, Анар Алиев, не опознал в Гасымове человека, с которым по видеосвязи обсуждал "поручения Губада Ибадоглу".

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html
12:13 11.06.2025
Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане
В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. В феврале 2025 года правозащитники сообщили о 357 именах, внесенных в список, в июне - уже о 375 именах. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год.

Напомним, в мае Фазиль Гасымов объявлял голодовку в знак протеста против жестокого обращения, а в июне пожаловался на избиение надзирателями. 

19 августа на заседании в Бакинском апелляционном суде Фазиль Гасымов попросил предоставить ему государственного адвоката. "У нас нет возможности нанять адвоката за свой счёт. Наше материальное положение очень тяжёлое. Мы вынуждены просить государство о назначении защитника", - пояснил тогда Назим Гасымов.

Политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу был арестован в июле 2023 года и обвинен в контрабанде валюты и призывах к экстремизму. В апреле 2024 года Ибадоглу перевели под домашний арест. Защита неоднократно заявляла о необходимости лечения ученого за рубежном из-за ухудшения здоровья в заключении, но суд запретил ему покидать Азербайджан.

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
03:42, 30 сентября 2025
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов
23:20, 29 сентября 2025
Журналист Toplum TV заявил об угрозах в СИЗО
Анар Мамедли. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/
14:52, 29 сентября 2025
Родственники сообщили об ухудшении здоровья заключенного в Азербайджане Анара Мамедли
Метро в Баку. Фото: President.az https://ru.wikipedia.org/
13:54, 29 сентября 2025
Повышение стоимости проезда в метро и автобусах вызвало недовольство жителей Азербайджана 
Рубаба Гулиева и Ульви Гасанли. Скриншот фото Abzas Media от 28.09.25, https://t.me/abzasmedia/7166.
19:02, 28 сентября 2025
Супруге Ульви Гасанли запретили выезд из Азербайджана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Егор Семенов. Фото: t.me/proc_23
30 сентября 2025, 16:17
Прокуратура Кубани добилась пожизненного срока для Егора Семенова

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
30 сентября 2025, 13:19
Четыре жителя Буйнакска арестованы по делу о подготовке теракта

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 сентября 2025, 07:23
Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше