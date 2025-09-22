"Дагэнерго" отчиталось о подаче электричества в 104 населенных пункта

Специалисты устранили все повреждения электросети, возникшие после обильных дождей, и возобновили подачу света в 104 населенных пункта Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 сентября МЧС отчиталось, что подстанция "Приморская", затопленная в результате обильных осадков, возобновила работу в штатном режиме, и подача электроэнергии почти всем жителям Махачкалы восстановлена.

Обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". К вечеру 20 сентября "Дагэнерго" восстановило электроснабжение Буйнакска, Каспийска, Избербаша, а также 12 районов Дагестана. Жители Редукторного поселка и прилегающих микрорайонов 21 сентября сообщили "Кавказскому узлу", что в их домах по-прежнему нет электричества.

Энергетики "устранили все повреждения энергообъектов в основной сети после проливных дождей", сообщило сегодня в своем телеграм-канале "Дагэнерго" - филиал "Россетей Северного Кавказа".

Восстановили электроснабжение 104 населенных пунктов

"Энергетики "Дагэнерго" восстановили электроснабжение 104 населенных пунктов: введены в работу 1279 трансформаторных подстанций, 52 линии электропередачи различного класса напряжения", - говорится в публикации.

Ремонтные бригады продолжают работы "по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ", рапортовала компания. "Энергетики продолжают круглосуточный контроль за работой электросетевого комплекса. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220, короткий номер – 220 (круглосуточно, бесплатно)", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 10.18 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Перебои электроснабжения повлекли невозвратные убытки для бизнеса в Дагестане Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Напомним, 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей указали на нерешенную проблему с ливневками.

В июле жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и "наши сети к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей. "Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть", - сказал он.