Восстановлена работа подстанции в Махачкале

Подстанция "Приморская", затопленная в результате обильных осадков, начала работу в штатном режиме, подача электроэнергии почти всем жителям Махачкалы восстановлена.

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

К вечеру 20 сентября "Дагэнерго" восстановило электроснабжение Буйнакска, Каспийска, Избербаша, а также 12 районов Дагестана, отчиталось Минэнерго. Сегодня в некоторых домах в Махачкале электричество отсутствует уже третьи сутки, пожаловались пользователи Telegram и призвали ускорить ликвидацию последствий подтоплений.

Главное управление МЧС России по Дагестану сообщило вечером 21 сентября в своем телеграм-канале, что подстанция "Приморская" в Махачкале начала работу в штатном режиме.

По данным ведомства, в течение дня специалисты "Дагэнерго" и сотрудники МЧС откачивали воду, затопившую подстанцию, осушали оборудование и вводили энергообъект в работу. "Работы по откачке воды на подтопленных территориях осложнялись хаотичной застройкой вокруг территории подстанции", - отмечается в сообщении.

Без света из-за аварии на подстанции "Приморская" были жители микрорайонов "Пальмира", поселков Редукторный, Турали и Город Газовиков, микрорайонов ГРС, М-5. На момент публикации сообщения в телеграм-канале ведомство сообщило, что "практически всем потребителям подано электроснабжение".

В июле жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он. Глава Дагестана Сергей Меликов в июле признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и "наши сети к таким нагрузкам не готовы".