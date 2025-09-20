×

12:51, 20 сентября 2025

29 азербайджанских семей возвращены в Кельбаджар

Вынужденные переселенцы перед возвращением в Кельбаджар. 20 сентября 2025 года. Кадр видео Report https://t.me/reportazru/137698

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кельбаджар сегодня отправлены 115 членов 29 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта. Общее число возвращенных в Кельбаджар семей достигло 81.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября в Кельбаджар были отправлены 139 человек из 32 семей переселенцев, покинувших город во время вооруженного конфликта в Карабахе.

Кельбаджарский (армянское название Кельбаджара – Карвачар) район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха и перешел  под контроль Баку по итогам 44-дневной войны 2020 года.

Сегодня в Кельбаджар отправлены 115 человек из 29 семей, которые были временно расселены в Баку, Гяндже, а также в Абшеронском, Бардинском, Гёйгёльском, Евлахском, Сальянском и Шамкирском районах Азербайджана, сообщает АПА.

Отправленные сегодня люди ранее были размещены в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. С учетом сегодняшней группы переселенцев в Кельбаджар возвращены уже 337 человек из 81 семьи, информирует Report.

Напомним, азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

