Главная   /   Лента новостей
07:01, 15 сентября 2025

32 азербайджанские семьи возвращены в Кельбаджар

Азербайджанские переселенцы. 15 сентября 2025 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-kyalbadzar-foto-621202

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кельбаджар сегодня возвращены члены 32 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль территории Карабаха. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Кельбаджарский (армянское название Кельбаджара – Карвачар) район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха и перешел  под контроль Баку по итогам 44-дневной войны 2020 года.

Сегодня в Кельбаджар отправлены 139 человек из 32 семей переселенцев, которые были расселены в разных районах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает АПА.

В Карабахе и Восточном Зангезуре проживают уже более 50 тысяч человек. Среди них, помимо бывших вынужденных переселенцев, участники реализации проектов в этом регионе, а также работники госструктур, учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, пишет сегодня Trend.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

К августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Автор: "Кавказский узел"

