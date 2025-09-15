Жители Новороссийска пожаловались на гарь и смрад с тлеющей свалки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередной пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, по заверениям властей, потушен, однако мусор продолжает тлеть, а гарь и смрад ветер несет на жилые кварталы. Экологи встревожены постоянным тлением мусора, из-за которого здоровье местных жителей находится под угрозой.

Как писал "Кавказский узел", утром 6 сентября возник пожар на мусорном полигоне в Новороссийске, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пожар сопровождается сильным задымлением, борьбу с возгоранием усложняют порывы ветра, отчитался мэр города. К 7 сентября площадь пожара сократилась до 800 квадратных метров.

На мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске регулярно происходят возгорания, из-за чего жители города жалуются на едкий дым. Горожане неоднократно призывали закрыть свалку, однако весной был объявлен тендер на ее реконструкцию, при этом срок работы мусорного полигона продлили на два года. Пользователи соцсетей возмутились планами реконструировать свалку. Очередной пожар весной 2025 года продолжался более месяца, с 13 марта по 17 апреля, после этого Росприроднадзор возбудил административное дело против собственника полигона. К концу 2025 года на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске будут построены два новых участка для захоронения мусора, так как действующая мощность полигона исчерпана, заявил 1 августа губернатор. Расширение полигона в Новороссийске не решит экологическую проблему, а лишь увеличит риски, в том числе возникновения пожаров, указали экологи и местные жители.

Жители Новороссийска на фоне проходящих в Краснодарском крае выборов губернатора, а также выборов депутатов городской думы и Дня города продолжают жаловаться на удушливый запах, который доносит ветер с полигона твердых бытовых отходов у горы Щелба. Власти рапортовали, что открытое горение на свалке ликвидировано, однако местные жители заявили 14 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что тление продолжается, а неприятный запах буквально накрывает целые районы, особенно когда ветер дует в сторону жилых кварталов.

«Свалка продолжает тлеть. Особенно ощутимо, когда ветер начинает дуть в сторону жилых домов. Свалка горела очень сильно на неделе. Ветром мотало гарь по всему городу», - рассказала жительница СНТ «Связист» Ирина Большакова.

"Сильной и невыносимой вони не бывает, только когда ветер дует в другую сторону. Сейчас, скорее всего, тлеет изнутри, но дыма не видно. Вонь была пару дней назад невыносимая, но и сейчас ощутимо. Даже аппетит пропадает. Есть головные боли. Отмечают, все с кем я говорила. В нашей стороне располагаются Борисовка, Золотая Рыбка, СНТ "Родничок", СНТ "Связист" (ближе всего к помойке), СНТ "Голубая Даль", - рассказала жительница посёлка Борисовка Елена Кузьменко.

Внешний пожар потушили, а она продолжает гореть изнутри

По ее словам, на прошлой неделе, когда был сильный пожар на свалке, дым ветров гнало в стороны жилых районов и далее за гору, в лес, где нет населенных пунктов. «Когда ветер прекратился, вонь стояла стабильно на районе в Золотой Рыбке, но я думаю, что все СНТ везде ощущали одно и тоже. Вонь опять пошла с ночи и ощущалась в течении дня. Особенно ближе к ночи, часам к 22, сильно. Задымления не видно, так как уже темно, поэтому сложно сказать, горит или не горит. Внешний пожар потушили, а она продолжает гореть изнутри», - добавила она.

"В районе Цемдолина, который ближе всего к свалке, проживает более 20 тысяч человек на расстоянии 200-500 метров. Вот мы все и страдаем. Окна и двери все держим закрытыми. Летом проветрить ничего нельзя по этой причине, независимо от того, горит свалка или нет. Живем почти на свалке", - рассказал житель Цемдолины из СНТ "Голубая даль" Федор.

По его словам, местные жители даже не могут переехать. "Во-первых, кто теперь купит наши дома, а во-вторых, весь Новороссийск провоняла эта свалка», - посетовал местный житель. По его словам, эта свалка чуть ли не стала "главной достопримечательностью" Новороссийска. «Где-то достопримечательности - парки, скверы, леса, пляжи, а у нас в Новороссийске - мусорная свалка», - добавил он.

Экологи призвали рекультивировать полигон

Эколог Валерий Бриних полагает, что свалка горит изнутри, и, несмотря на то, что власти заявляют, что ее потушили, возгорания будут продолжаться также изнутри, пока она не будет рекультивирована. «На полигоне отсутствует разделение отходов. Опасные и легко воспламеняющиеся вещества сваливаются в кучу, что создаёт идеальные условия для подслойного горения. Засыпка грунтом лишь временно тушит пламя, но процессы тления и газообразования идут внутри. Это характерно для всех подобного рода свалок, не только этой. Пока полигон не будет рекультивирован и не появится система газоотведения, пожары будут возникать снова и снова», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Когда в очередной раз началось открытое горение, нас наконец услышали и засыпали всё песком

«Свалка в Новороссийске существует долгие годы, но никто не говорит о её рекультивации и закрытии. Когда в очередной раз началось открытое горение, нас наконец услышали и засыпали всё песком. Сейчас открытого пламени нет, но внутри продолжаются процессы гниения, образование газов, что неизбежно приводит к новым возгораниям. У полигона нет системы газоотведения», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения «Общественный контроль» Жанна Мингелевич.

По ее словам, власти намерены расширить свалку. «Власти планируют расширить свалку ещё на 20 гектаров земель лесного фонда. Это “раковая опухоль” стоит прямо на русле реки, фактически в районе водозабора. Роспотребнадзор сделал замеры и заявил, что всё в пределах нормы, мол, неприятно, но «не умрёте». Теперь половина акций принадлежит государству [...] С июня работает новый региональный оператор, но система та же: вторсырьё продолжают свозить на свалку, сортировки нет. Это просто “мусорное такси”. Пока перерабатываемые и опасные отходы смешивают с бытовым мусором, полигон будет гореть», - уверена Мингелевич.

Она разговаривала с чиновниками лично, просила перестать везти на свалку то, что можно переработать. "Создавайте пункты приёма вторсырья в городе, запускайте государственные программы. Пока перерабатываемое смешивают с бытовым мусором, на полигоне будет лишь огромная куча отходов, а не ресурс для вторичной переработки. Оборот свалки в прошлом году составил более двух миллиардов рублей. Это огромные деньги и, очевидно, у нынешних владельцев совсем другие цели. Тарифы на вывоз мусора собираются снова повышать, ссылаясь на рост цен на топливо. И самое печальное - сама свалка изначально была согласована в черте города. Мы знаем фамилии тех, кто поставил подписи. Это были продажные чиновники, которых интересовали только деньги, а не то, как потом людям жить», - добавила она.

Жители жалуются на одышку, кашель, першение в горле, химический привкус во рту

Член экологического совета при Главе Новороссийска Сергей Стряпухин подчеркнул опасность горящей и тлеющей изнутри свалки для здоровья. «За последние два года мы наблюдаем самые крупные пожары на свалке. Первые начались ещё в 2020 году, а в прошлом году было два больших возгорания - в июне и в конце лета. В этом году в марте произошёл сильный пожар, который тушили больше месяца, до апреля. И вот снова новая вспышка. Чем старше свалка, тем больше пожаров. Это связано с накоплением метана, который образуется при гниении отходов. Этот газ необходимо отводить и сжигать через специальные трубопроводы, но этого не делается. Кроме того, свалка переполнена и не пересыпается землёй. На фотографиях, которые мне присылают пожарные, видно картон, пакеты, наваленный мусор без просыпки грунтом. Всё это загорается как спичка. Пламя распространяется по вертикальным откосам, которых вообще не должно быть: откосы должны быть пологими, чтобы инертный материал мог удерживать грунт. В нынешнем виде эксплуатация свалки невозможна - её нужно срочно рекультивировать. Что касается здоровья людей, горение пластика - одно из самых вредных явлений. При таких пожарах выделяются вещества, вызывающие онкологические заболевания и множество других тяжёлых патологий. Жители жалуются на одышку, кашель, першение в горле, химический привкус во рту. Это страшные вещи. Одно дело, если кто-то сжёг у себя во дворе небольшую кучу мусора, даже с пластиком. Но здесь горят сотни и тысячи тонн отходов. Этот дым оседает на жилых домах, проникает в квартиры, пропитывает мебель, шторы. Ядовитые частицы попадают в почву, огороды, водоёмы, а затем в продукты питания. Долгосрочные последствия могут быть ещё более опасными», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Татьяна Трибрат ведёт дневник возгораний, она перечислила зафиксированные ею случаи. «Первый крупный пожар произошёл 10 августа 2020 года. В 2022 году свалка горела 29 апреля, 30 сентября и 21 октября. В 2023-м - 17 марта, 18 мая и 29 мая. В 2024 году - 9 июня, 23 августа и 6 сентября. В этом году - 26 января, 13 марта и 29 августа. И вот сентябрьский открытый пожар с 6 сентября и внутреннее горение по сегодняшний день», - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители Новороссийска живут "на искусственном рукотворном вулкане", который регулярно приносит беды местным жителям в угоду интересам тех, для кого эта свалка стала способом легких заработков.

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, для ликвидации пожара были задействованы 16 единиц спецтехники, выполнено более 655 рейсов с грунтом, засыпано свыше 6,7 тысячи кубометров. Роспотребнадзор в свою очередь сообщил о возгорании на полигоне ТКО ООО «Терра-Н» в Новороссийске и о том, что «превышений нормативов загрязняющих веществ в воздухе не выявлено».

Полигон, по версии Росприроднадзора, находится под контролем службы. Ранее предприятие уже обязали возместить более 3,2 миллиона рублей за загрязнение почв фильтратом. Инспекторы также неоднократно фиксировали нарушения при эксплуатации полигона и случаи возгораний. По итогам последнего обследования материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановой проверки.

Однако местные жители считают, что официальные отчёты не отражают реальности. Жительница Новороссийска Елена прокомментировала публикацию ведомства о свалке, заявив, что "само существование этого полигона в урочище горы Щелба - и есть нарушение". "Многолетняя битва активных защитников природы/экологов/жителей не приносит должных результатов, на рассмотрение комиссий было представлено несколько земельных участков, более отвечающих требованиям по размещению подобных объектов, но вы не хотите видеть и решать проблему, легче написать рецензию на то, что у вас всё под контролем. А мы между тем здесь живём и три дня дышали угарным газом и отходами горения. Ах да - ваша лаборатория показала отсутствие превышения ПДК вредных веществ в воздухе. Удивительное рядом!» - написала она.

Мы живём рядом, а власти отчитываются о "норме". Но жить в этой норме невозможно

«Запах стоит невыносимый, окна открыть невозможно. Мы живём рядом, а власти отчитываются о "норме". Но жить в этой норме невозможно», - сказала Ирина Большакова.

«Ситуация с мусорным полигоном обострилась именно в дни, когда в Новороссийске проходят выборы депутатов городской думы и масштабное празднование Дня города. На фоне концертных площадок и официальных речей свалка продолжает дымить, а жители жалуются на наплевательское отношение чиновников. Это показатель некомпетентности руководителей. Праздники праздниками, а жить рядом со свалкой невозможно», - резюмировала Жанна Мингелевич.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе 2024 года глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.