Главная   /   Лента новостей
11:25, 14 сентября 2025

Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава политсовета "Единого национального движения" Муртаз Зоделава, обвиняемый во вмешательстве в работу следствия, покинул изолятор после того, как внес назначенный судом залог.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября Тбилисский горсуд избрал арест в качестве меры пресечения одному из лидеров "Единого национального движения" Левану Хабеишвили, а задержанного вместе с ним главу политсовета партии Муртаза Зоделаву согласился освободить под залог в 25 тысяч лари (около 9315 долларов).

Леван Хабеишвили задержан по подозрению во взяточничестве. Поводом стало его обещание вознаграждения силовикам за отказы выполнять распоряжения властей. Вместе с ним был задержан Муртаз Зоделава.

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT.
15:45 12.09.2025
Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
"Грузинская мечта" готовится к муниципальным выборам на фоне кризиса доверия и бойкота значительной части оппозиции. Сами выборы, вероятно, пройдут при отсутствии ключевых международных наблюдателей. 

Муртаз Зоделава покинул изолятор Руставского пенитенциарного учреждения №12 после того, как уплатил залог, назначенный судом, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Политику инкриминируется незаконное вмешательство в деятельность следователя Службы госбезопасности и попытка скрыть мобильный телефон Левана Хабеишвили, пишет издание.

Напомним, что восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах.

После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов, и 5 сентября Кавелашвили помиловал лидеров "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В тот же день Хазарадзе и Джапаридзе освободились из тюрьмы. Представители других оппозиционных партий призвали их отменить выгодное властям решение об участии в муниципальных выборах.

Преследование оппозиционных политиков происходит на фоне акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

