10:51, 1 сентября 2025

Понятие азербайджанской диаспоры на Урале упразднено после ареста Шыхлински

Шахин Шыхлински (слева) и Видади Мустафаев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://66.ru/news/society/283191/, https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старейшины избрали главой азербайджанской общины Урала оппонента ранее арестованного Шахина Шыхлински Видади Мустафаева. Понятие диаспоры упразднили, так как оно исчерпало себя, заявил Мустафаев, пообещав учить молодежь жить по нормам российского законодательства.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла")  вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

Если Шахин Шsхлински и был связан с криминалом, это происходило с ведома чиновников и силовиков в Екатеринбурге, в основе же его преследования, как и давления на других выходцев из Азербайджана, лежит политическое противостояние Москвы и Баку.

В Екатеринбурге старейшины выбрали Видади Мустафаева главой  «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала», пишет сегодня "Коммерсант".

Мустафаев выступал оппонентом Шыхлински, который был лидером другой общественной организации — «Азербайджан-Урал» и считался главой уральской диаспоры. Мустафаев критиковал соотечественника за отсутствие реакции на резонансные происшествия с участием азербайджанцев и недостаточную работу по интеграции их в российскую культуру и общество. Выражал мнение, что диаспоры в целом в нынешнем виде потворствуют криминалу, сообщило 31 августа E1.

Понятие диаспоры упразднили, так как оно «исчерпало себя», сообщил  Видади Мустафаев. На посту руководителя азербайджанской общины он планирует проводить культурные и деловые мероприятия для интеграции культурных особенностей в уральскую среду. «Я планирую заниматься воспитанием молодежи, ведь им никто не объяснял, что такое хорошо, и что такое плохо. Будем объяснять, что нужно жить по нормам российского законодательства. Деятельность Шахина Шыхлински на посту главы диаспоры была полностью провалена, она не была посвящена ни бизнесу, ни культуре. Все преференции он клал себе в карман", — привело сегодня слова Мустафаева  Е66.

Ранее Видади Мустафаев проходил по делу о взятке сотруднику УФСБ от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. По данным следствия, в 2021 году силовик за вознаграждение обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации города уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Как считает следствие, Видади Мустафаев участвовал в качестве посредника в передаче 6 млн руб. от Андрея Зашляпина сотруднику УФСБ по Свердловской области, отметил "Коммерсант".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Автор: "Кавказский узел"

