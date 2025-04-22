RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:31, 22 апреля 2025

Стало известно о первой атаке БПЛА на Кабардино-Балкарию

Сбитый беспилотник. Скриншот фото https://www.ridus.ru/ocherednoj-dron-vsu-sbit-nad-belgorodskoj-oblastyu-439558.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбитый ПВО беспилотник упал в поле на территории Кабардино-Балкарии, его нашел местный житель. Дрон уничтожили взрывотехники, сообщили источники.

ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

ПВО сбила БПЛА FP-1 украинского производства несколько дней назад, он упал в поле. Днём его нашёл местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили беспилотник, говорится в публикации.

Глава региона Казбек Коков к 21.30 мск не подтвердил информацию об атаке.

9 апреля 2024 года глава Кабардино-Балкарии  в своем Telegram-канале сообщал, что проверяется информация о падении БПЛА на территории республики, но о том, что  беспилотник был найден не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", с осени 2024 года атаке подвергались и соседние с Кабардино-балкарией Республики.  Так, с  начала военной операции на Украине территория Дагестана подвергалась атакам дронов три раза. Впервые республика подверглась атаке беспилотника 6 ноября 2024 года – летательный аппарат был сбит в Каспийске. Во второй раз Дагестан подвергся атаке дронов 30 ноября 2024 года, тогда дрон также был обезврежен в Каспийске.

С октября 2024 года территорию Чечни начали атаковать беспилотники. Достигшие цели удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону  военной спецоперации на Украине, говорится в справочном материале "Атаки беспилотников на Чечню".

Так, 15 декабря 2024 года Грозный был атакован несколькими беспилотниками. В сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв. На фоне слышны выстрелы, а после взрыва возник густой дым. Эта атака стала четвертой с момента начала военной операции на украине.

12 декабря 2024 года беспилотник был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, постадали несколько бойцов.

4 декабря  Дрон атаковал центр города, повредив здание полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова.

29 октября 2024 года в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, жертв и пострадавших не было.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:09, 22 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит на СВО
13:20, 22 апреля 2025
2
 Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
00:52, 22 апреля 2025
На СВО убит мобилизованный со Ставрополья
Все события дня
Новости
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Ключи от квартиры и договор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
23:03, 21 апреля 2025
Пользователи соцсети скептически оценили обещания властей Кабардино-Балкарии о выплатах сиротам
Портрет Кантемира Ансокова. Стоп-кадр видео администрации Терского района от 20.04.25, https://t.me/terek_news/9307
20:22, 20 апреля 2025
Разведчик из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.
19:22, 19 апреля 2025
Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными
Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
17:55, 18 апреля 2025
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:19, 15 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Лариса Барагунова освободилась из заключения и будет добиваться оправдания
Фото
13:05, 14 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Мошенничество как примета времени
Фото
18:47, 11 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Беременные школьницы. Вывих или уже норма?
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
11:37, 22 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Хождение по кругу. Вкладчики злосчастного «МИнбанка» все еще ждут своих денег
Фото
10:43, 21 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Наследственное дело. Как обвести родню вокруг пальца и решить вопрос в судах 
Фото
17:19, 15 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Лариса Барагунова освободилась из заключения и будет добиваться оправдания
Фото
13:05, 14 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Мошенничество как примета времени
Фото
18:47, 11 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Беременные школьницы. Вывих или уже норма?
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше