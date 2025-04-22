Стало известно о первой атаке БПЛА на Кабардино-Балкарию

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Сбитый ПВО беспилотник упал в поле на территории Кабардино-Балкарии, его нашел местный житель. Дрон уничтожили взрывотехники, сообщили источники.

ВСУ впервые атаковали Кабардино-Балкарию, сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

ПВО сбила БПЛА FP-1 украинского производства несколько дней назад, он упал в поле. Днём его нашёл местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили беспилотник, говорится в публикации.

Глава региона Казбек Коков к 21.30 мск не подтвердил информацию об атаке.

9 апреля 2024 года глава Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале сообщал, что проверяется информация о падении БПЛА на территории республики, но о том, что беспилотник был найден не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", с осени 2024 года атаке подвергались и соседние с Кабардино-балкарией Республики. Так, с начала военной операции на Украине территория Дагестана подвергалась атакам дронов три раза. Впервые республика подверглась атаке беспилотника 6 ноября 2024 года – летательный аппарат был сбит в Каспийске. Во второй раз Дагестан подвергся атаке дронов 30 ноября 2024 года, тогда дрон также был обезврежен в Каспийске.

С октября 2024 года территорию Чечни начали атаковать беспилотники. Достигшие цели удары пришлись на здания, связанные с подготовкой бойцов для отправки в зону военной спецоперации на Украине, говорится в справочном материале "Атаки беспилотников на Чечню".

Так, 15 декабря 2024 года Грозный был атакован несколькими беспилотниками. В сети были опубликованы видео, на которых показан момент атаки беспилотника и взрыв. На фоне слышны выстрелы, а после взрыва возник густой дым. Эта атака стала четвертой с момента начала военной операции на украине.

12 декабря 2024 года беспилотник был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, постадали несколько бойцов.

4 декабря Дрон атаковал центр города, повредив здание полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова.

29 октября 2024 года в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, жертв и пострадавших не было.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

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