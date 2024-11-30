Меликов сообщил об атаке дрона на Каспийск

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Военные пресекли атаку беспилотника на Каспийск, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", утром 6 ноября военные уничтожили над Каспийском беспилотник. В результате атаки была ранена 16-летняя девушка. Мэр Каспийска объявил о ряде ограничений в связи с атакой дрона - отключении освещения улиц по ночам и приостановке работы шести детсадов и кадетской морской школы-интерната. Приостановка работы детсадов создала проблемы родителям, рассказали горожане.

О новой атаке беспилотника на Каспийск сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. "Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На этот момент информации о разрушениях и жертвах нет", - написал он в 09.42 мск в своем телеграм-канале.

По состоянию на 13.57 мск Меликов не сообщил в своем телеграм-канале новые подробности инцидента. Мэр Каспийска Борис Гонцов и Минобороны не опубликовали в своих телеграм-каналах информацию об этой атаке дрона.

Напомним, 6 ноября атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя всего восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

Вероятность частых атак беспилотников на регионы Северного Кавказа невелика, так как они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна, указали военные эксперты.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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